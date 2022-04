"Con engaño capturaron a mi esposo"

Como arbitraria e injusta, es la forma que Paola Cristina Artiga Maravilla, de 22 años, califica la forma que detuvieron a su compañero de vida Walter Ezequiel López Chávez, quien es un reconocido vendedor ambulante de tacos del municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán.

El joven de 26 años es padre de dos niñas, una de ellas nació hace unas semanas, según su compañera de vida. Ella comentó que el 8 de marzo a las 4:30 de la tarde recibió una llamada de Walter, quien le manifestó que se encontraba detenido en la delegación policial de Cojutepeque.

En la misma llamada le explicó que se encontraba vendiendo tacos en el parque Francisco Menéndez, de Cojutepeque, cuando unos agentes le indicaron que los acompañara a la delegación para una revisión de rutina, la cual nunca existió y lo dejaron detenido.

Explicó que "supuestamente a Walter se le acusa de agrupaciones ilícitas", ella niega que su pareja pertenezca a estructuras criminales y asegura que a través de su emprendimiento han salido adelante.

"La detención de Walter es injusta. Se lo llevaron con engaños. No ha estado detenido por ningún delito. Me sorprendió que lo capturaron porque desde el inició el estado de excepción ya lo habían parado varias veces los policías, consultaban su DUI en el sistema y como no le hallaban nada le decían que se podía ir", concluyó.