Con este ritmo, la paridad de género se logrará en 59 años"

La directora senior para América Latina, en el Foro Económico Mundial, hace una reflexión con motivo del 8 de marzo y asegura que negar espacios a más del 52% de la población mundial significa impedir el aporte significativo que podría realizar el talento femenino. Sus consideraciones están respaldadas por cifras y su propia experiencia en la entidad internacional.

Al trabajar en una entidad que busca conectar a los tomadores de decisiones, y siendo una mujer que representa a América Latina, me gustaría conocer su visión sobre lo que considera que hace falta para que más mujeres lleguen a espacios de tomas de decisión

Este es un imperativo moral y un objetivo para promover mayor diversidad y productividad tanto en el sector público como en el sector privado. Es necesario afinar las estadísticas, mejorar los indicadores, revisar las políticas públicas, leyes y regulaciones para asegurar un trato equitativo a la mujer en los espacios productivos e innovar en las prácticas laborales procurando, entre varios otros mecanismos, más flexibilidad para que el trabajo de la mujer no riña con sus responsabilidades familiares. También es importante fomentar cambios sociales y económicos para compartir responsabilidades e integrar a las mujeres plenamente en la actividad económica del país.

Se ha logrado cerrar bastante la brecha educativa, sin embargo, el ingreso de mujeres en espacios de trabajo y el desarrollo laboral de muchas mujeres, está estancado, en parte porque no se fomentan espacios e incentivos suficientes para que las mujeres progresen y, por otra parte, porque en nuestra sociedad, es tradicionalmente la mujer quien asume múltiples funciones tanto en el trabajo como en la familia. Para lograr un avance cualitativo en la participación de la mujer no bastan políticas públicas y la acción del Estado, sino que requiere también de un compromiso de los empresarios y empleadores que faciliten el ascenso de mujeres a espacios de toma de decisión.

El Foro Económico desarrolla múltiples investigaciones, proporciona datos de problemas relevantes para el mundo, dentro de los que incluye la igualdad de género. ¿Cómo diría que se encuentra la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres si las comparamos con los hombres?

El Foro Económico Mundial publica anualmente el Informe Global sobre la Brecha de Género en el que mide cuatro áreas: educación, salud y supervivencia, empoderamiento político, y participación y oportunidades económicas. Además, presenta un ranking mundial que incluye a 153 países y ofrece un análisis por país. Las clasificaciones y el índice ofrecen un medio eficaz para evaluar el progreso en las cuatro áreas.

El último informe publicado a finales de 2019 destaca que, a nivel global, se han logrado los avances más relevantes en el área de empoderamiento político, sin embargo, en esta área es adonde permanece la brecha más amplia; le sigue la brecha en participación y oportunidades económicas, adonde se ha observado un leve retroceso en comparación con el año anterior, y en el área de educación y salud es donde más se ha avanzado, logrando cerrar brechas en un 96.1 % y 95.7 % respectivamente.

El informe revela que el mayor desafío para cerrar la brecha económica de género está en la baja representación de las mujeres en los roles laborales emergentes. En la computación en la nube, solo el 12 % de los profesionales son mujeres. Del mismo modo, en ingeniería y datos, y en inteligencia artificial, los datos son solo 15 % y 26 % respectivamente.

Para abordar estas deficiencias, se deben crear estrategias para que más mujeres estudien en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingenierías, y estén mejor equipadas en términos de habilidades. Políticas de contratación diversa es otra área de mejora.

¿Cree que la situación tiene una diferencia notable entre América Latina y Europa, por ejemplo?

Los 10 países que encabezan la lista de paridad de género al nivel mundial incluyen a cuatro países nórdicos (Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia), tres países de Europa occidental (Irlanda, España y Alemania), un país de la región de Asia Oriental y el Pacífico (Nueva Zelanda), un país del África Subsahariana (Ruanda) y un país latinoamericano (Nicaragua). Por regiones, Europa Occidental ha avanzado más en la paridad de género (situándose con el 76.7 % de paridad), seguida de América del Norte (72.9 %), América Latina y el Caribe (72.2 %), Europa Oriental y Asia Central (71.3 %), África sub-sahariana (68.2 %), Asia meridional (66.1 %) y Oriente Medio y África del Norte (60.5 %).

Estas cifras, sin embargo, ocultan varias tendencias claves que tienen un impacto significativo para la paridad, en el tiempo. En América del Norte, el progreso se detuvo durante 2019, mientras que en América Latina y el Caribe, varios países tuvieron un mejor desempeño en el transcurso del año.

Esto se traduce en que, de mantener el mismo ritmo, se lograría la paridad de género en 54 años en Europa Occidental y en 59 años en América Latina y el Caribe.

¿Y en el tema de la violencia? Normalmente creemos que la violencia y la discriminación contra las mujeres es más fuerte en América Latina, o cree que esté globalizada?

La violencia física y psicológica contra la mujer es una problemática muy grave que debemos prevenir y erradicar. Muchas mujeres temen buscar ayuda y no encuentran suficiente respaldo en sus familias, tienen temor a represalias y además desconfían de la capacidad de las autoridades. De acuerdo con el Banco Mundial, se trata de una problemática a nivel global, que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo y que aqueja a mujeres de todos los estratos sociales y económicos, sin distinción. Además, a través de las redes sociales se ha generado una nueva forma de violencia y acoso contra la mujer, a través de linchamientos mediáticos dirigidos a atacar las características, la integridad moral y la dignidad propia de las mujeres, que algunos consideran de mayor vulnerabilidad, para callar las voces femeninas que disienten.

¿Por qué cree que es importante el que haya paridad en las juntas directivas, en los gobiernos, en los organismos como en el que usted labora?

Además de ser un imperativo moral, el desarrollo y despliegue de la mitad del talento disponible en el mundo tiene una gran influencia en el crecimiento, la competitividad y la preparación para el futuro de las economías y empresas de todo el mundo. Debemos crear conciencia global sobre los desafíos que plantean las brechas de género, así como las oportunidades que surgen cuando se toman medidas para reducirlos. Negar espacios a más del 52 % de la población mundial significa impedir el aporte significativo que podría realizar el talento femenino.

Según estudios realizados por la Corporación Financiera Internacional, los beneficios incluyen un mejor desempeño financiero y valor para los accionistas; menor riesgo de fraude y corrupción; mayor satisfacción de clientes y empleados; mayor confianza por parte de los inversionistas y mayor conocimiento y reputación.

¿Cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta una mujer en países como el nuestro?

Las mujeres salvadoreñas somos el pilar de la sociedad y la columna vertebral de la familia; En algunos casos, son quienes principalmente trasladan nuestra cultura y valores, y también en muchos casos, su único sostén económico, por lo que necesitamos acelerar políticas integrales para ofrecerles la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades, integrarlas a la sociedad sin discriminaciones, sin temores y percibir sus aportes.

Debemos cambiar la legislación y las actitudes culturales y sociales, así como las prácticas laborales. En países como el nuestro, si no se reconoce la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico, la situación continuará socavando las oportunidades profesionales de las mujeres.

Los responsables de formular políticas deben tomar medidas para equipar mejor a las generaciones más jóvenes, dotándolas de las habilidades para tener éxito en el mundo de los empleos del futuro. A este respecto, las brechas de género persisten y es probable que se agraven, a menos que se aborden ahora.

Cómo podríamos potenciar a las mujeres desde las empresas privadas, desde los gobiernos y desde las instituciones educativas.

El Foro Económico Mundial en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo ya hemos creado aceleradores para reducir la brecha de género en siete países de América Latina. Los directorios de estos aceleradores se componen de dos ministros, entre cuatro y seis directores ejecutivos de empresas y un coordinador nacional, también se involucra al sector académico y a la sociedad civil, y se invita a los 50 -100 principales empleadores en cada país para que las empresas realicen un autodiagnóstico para evaluar sus políticas y prácticas internas a fin de asegurar acceso, protección, equidad salarial y ascensos a las mujeres según sus capacidades. Así mismo, se estudian las leyes, políticas y regulaciones y se identifican los obstáculos que impiden la equidad. Este año crearemos una plataforma regional que permita compartir hallazgos y mejores prácticas para reproducirlas en la región, facilitar la colaboración y acelerar logros.

Los puestos para las mujeres deben venir desde la capacidad que tienen o a través de cuotas establecidas para lograr por ley, o por mandato o por reglamento, que haya paridad.

El establecimiento de sistemas de cuotas ha sido un tema controversial, sin embargo, este ha sido un instrumento necesario para compensar inequidades históricas que han impedido la participación de mujeres en distintos espacios, y sin duda, a través de los sistemas de cuotas se ha contribuido a promover más participación y asegurar al menos un mínimo de representación de mujeres tanto en la política, como más recientemente también en directorios de empresas.

Además de las cuotas de participación de mujeres en política que operan en más de ochenta países, en algunos países europeos y en algunos estados de los Estados Unidos de América, ya existen cuotas obligatorias para asegurar la participación de mujeres en directorios de empresas, caso contrario, se enfrentan con sanciones que llegan hasta la disolución de las mismas empresas.

Recientemente leí un artículo adonde se exponía que una empresa financiera norteamericana había tomado la decisión de no operar ofertas públicas iniciales (IPO) para aquellas empresas que no cuenten con mujeres en sus juntas directivas, lo cual me pareció muy interesante.

¿Cómo hacemos para crear perfiles que cumplan con requisitos?

Es sumamente importante la educación, la capacitación permanente, la creación de políticas e incentivos que permitan a la mujer progresar sin tener que escoger sobre sus responsabilidades familiares y creo que es muy importante que la mujer confíe en sus propias capacidades y destrezas. El empoderamiento de la mujer depende mucho de su autoconfianza y para promover estas características, existen procesos de mentorías y ejemplos de mujeres exitosas que sirven como modelos para inspirar a las nuevas generaciones.

Todavía hay una brecha grande entre el salario de hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo, ¿qué hacemos para cambiarlo, a quién le corresponde?

Aunque existe legislación para proscribir la discriminación salarial, la brecha salarial sigue existiendo tanto en instituciones gubernamentales como en instituciones privadas. Entre otras entidades, la Universidad de Ginebra, Suiza, ha creado una metodología para refrendar con certificaciones de remuneración equitativa a las empresas e instituciones que se someten voluntariamente a su sistema. El Foro Económico Mundial, Organización Internacional adonde tengo el privilegio de trabajar, ya ha obtenido esta certificación.

En muchos casos, la brecha salarial se debe a que las mujeres trabajan jornadas laborales más cortas para atender responsabilidades domésticas; a su propio desconocimiento y de sus empleadores; o bien a la auto minusvaloración, cuando la mujer, aunque es plenamente competente, no se siente capaz de negociar mejores salarios o por razones culturales, no desean ser percibidas como excesivamente ambiciosas.

Me parece importante que se identifiquen las causas que generan la brecha salarial para proponer las soluciones que corresponden. Y es igualmente importante que se actúe tanto a nivel de normativa.

Marisol Argueta de Barillas

Cargo: parte del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial y directora para América Latina en el Foro Económico Mundial.



Trayectoria: Abogada, con postgrado en diplomacia. Fue canciller de El Salvador.