"Con estos megaproyectos le apostamos a dinamizar la economía"

Entre los más emblemáticos, afirma que se encuentra la construcción de una plaza del chorizo, un mercado y pavimentar todas las calles principales de los cantones. La inversión que requerirán estas obras no fue dada a conocer por la funcionaria, pero sí confirmó que las obras consideradas megaproyectos serán financiados con parte de un préstamo de más de $5 millones.

¿Cómo ha sido el primer año administrando Cojutepeque?

Fue un año en el que le apostamos al área social, le dimos un buen empuje a las becas universitarias, -en 2018 el presupuesto era de $10,000, el año pasado fue de $15,000 y 2020 es de $30,000-, pagos a maestros y ayuda a escuelas. Potenciamos el deporte; existía una escuelita de fútbol y hoy tenemos seis, hemos recuperado lugares de sano esparcimiento, canchas, la construcción de viviendas a 15 familias.

¿Cuáles son los proyectos en 2020?

Tenemos megaproyectos que le van a dar el verdadero plus al desarrollo de Cojutepeque, estamos hablando del Chorizódromo, el cual dará empuje al turismo, al comercio, a las personas que elaboran este producto (chorizos), en el que todos los salvadoreños puedan visitar Cojutepeque y también va a descentralizar el comercio, un lugar muy atractivo turísticamente. También construiremos un mercado de cocinas con parqueo, carecemos de parqueos y esto oxigenará un poco la ciudad.

¿Qué otros están en la lista?

El proyecto de cambio de lámparas LED en todo el municipio, serán 2,000 luminarias con las que tendremos un ahorro de $15,000; asimismo, el proyecto de iluminación del cerro de Las Pavas que está a punto de iniciar, eso le dará seguridad, luz que necesitan personas que les gusta hacer deporte desde las 4 de la mañana. La pavimentación de todas las calles principales de los seis cantones, queremos que se dinamicen; estos son proyectos muy grandes.

¿Se han considerado obras en lo social?

Vamos a construir 50 viviendas dignas para mujeres solteras y familias de escasos recursos, también le devolveremos al pueblo cojutepecano el kiosco que fue demolido hace varios años para construir una fuente de agua, pero lo añoran y lo volveremos a construir. También el apoyo en deportes, escuelas, la recuperación de dos canchas, compra de una ambulancia, entre otros.

¿La comuna adquirió un préstamo de $5.5 millones, ¿en qué serán utilizados?

Sí, pero se tuvo que pagar una deuda que había de $1, 157,000, y el restante –con todos los descuentos que hacen en un préstamo-, se va a distribuir para financiar grandes proyectos que antes le mencioné, todos van a dinamizar la economía de Cojutepeque.

¿Qué se hará en el tema de seguridad y prevención de la violencia?

Nosotros tenemos el CMPV (Comité Municipal de Prevención de la Violencia), ahí están varias instituciones que estamos trabajando en coordinación y tenemos varios proyectos en los que mantenemos a nuestros jóvenes ocupados, a algunos se les entregó capital semilla gracias al FISDL, y este año continuaremos, hemos hecho ferias de empleo, pasantías. Cojutepeque ya no es aquel municipio problema, inseguro, gracias a Dios ha avanzado, hemos salido de esa crisis. Vamos a instalar las primeras cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como una primera etapa, esto también es parte de la seguridad.

Los cojutepecanos hablan sobre la necesidad del reordenamiento de la ciudad ¿Qué se hará?

Todo va en orden, si nosotros hacemos este mercado nos va a venir a oxigenar, porque nos va a permitir colocar a muchas vendedoras que están a orillas de calles, entonces ese mercado también ayudará a reordenar... en Cojutepeque el 60 % son vendedores que vienen de fuera del municipio, pero vamos a apoyar a nuestra gente que es el 40 %, el concejo tomará decisiones. También los ciudadanos tendrán que "educarse", comprar dentro de los mercados.

Durante su administración han habido cuatro paros laborales impulsados por los sindicatos ¿Qué ocurre?

Estamos en una Alcaldía meramente política no es institucional, eso se pudo ver desde que yo llegué, se puede decir que en Cojutepeque el 80% de los empleados tiene su color político y en alguna manera eso los ha hecho resistirse a los cambios. Desde que yo entré se me dijo que me iban a ser la vida imposible, obstaculizar el trabajo, que iban a dejar que pasaran estos tres años para que volviera el anterior partido (ARENA) que gobernó. Están siendo manipulados desde afuera.

¿Se proyecta para un posible segundo periodo en la Alcaldía?

Sí. Le vamos a dar continuidad… la mejor batalla es la que se lucha. Estamos trabajando de una manera muy transparente, ha sido un gran reto para mí porque todavía estamos limpiando la "suciedad" que había en la alcaldía, no ha sido fácil llegar a ordenar lo que dejaron por 12 años, pero me siento contenta y muy satisfecha del trabajo que estoy haciendo y eso me anima a continuar.

Lili Bello de Perdomo

Cargo:

Alcaldesa de Cojutepeque

Trayectoria:

Empresaria del sector comercio de la localidad y miembro del PCN