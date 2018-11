"Con grupos criminales no se puede negociar"

La fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa, aseguraron que no existe posibilidad de negociación con los grupos criminales que han quebrantado la seguridad de la población y por eso realizan una apuesta para recuperar los territorios que hoy en día se encuentran en dominio de pandillas. Esto durante su participación en el programa "Debate político", de Canal 33, el domingo pasado por la noche.

"Con los grupos criminales no se puede negociar, pero no hay que confundir, en este país se tiende a estereotipar a los jóvenes, y con Karina estamos en contra de estereotiparlos. A los jóvenes hay que darles oportunidades", aseguró el excanciller de la república.

"Nuestra propuesta es hacer un despliegue territorial del Estado en todo el país. No solo las fuerzas del orden, sino también los maestros, promotores de salud, casas de la cultura. Toda esa estructura debe estar presente permanentemente en los territorios", especificó Martínez.

Por su parte, Sosa considera que la creación de polos de desarrollo locales permite a los ciudadanos creer que el desarrollo puede alcanzar a sus comunidades.

"Hemos enfatizado que con la creación de los polos de desarrollo en los municipios impulsaremos las potencialidades de cada departamento del país, que incluye también asistir las necesidades de cada territorio", destacó Sosa.

Sobre la posición que hoy en día ocupa el partido en las encuestas, Sosa aseguró que como fórmula, han realizado más de 230 visitas a diferentes lugares del país, donde se han encontrado "no solo con la militancia, sino también con la población que ha expresado su apoyo y muchos de ellos no tienen redes sociales, pero sí DUI con el que pueden votar", en referencia a contar con respaldo de cara a elecciones.

En este sentido, la aspirante a la vicepresidencia manifestó que la empatía que tienen con la población no es por la campaña, sino que se ha fomentado con el paso de los años. " Debido a que Hugo y yo venimos de estar en contacto con la población, no nos cuesta, no fingimos en nuestra relación con ellos, y por eso estamos cómodos con ellos".