Con la palabra específica ‘ANEP’ no estoy de acuerdo”

La presidenta de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa donde se estudia la formulación de la ley del agua, Martha Évelyn Batres, asegura que no simpatiza con la propuesta que pide que la ANEP integre la autoridad hídrica. Habla la diputada arenera de la importancia de que haya un equilibrio entre quienes la conformarán para que no se pretende continuar haciendo del agua un tema político como denuncia que ha hecho ANDA.

¿En qué estado se encuentra el estudio de la ley de agua en la comisión de medio ambiente?

En primer lugar partir que existen cuatro proyectos dentro de la comisión que son objeto de estudio, este es un proyecto de ley que viene desde el año 2006, ya tiene varios años de estar dentro de la comisión que al inicio de esta legislatura los diputados tuvimos a bien tomarlo como un tema prioritario, la discusión del tema sobre la ley de agua, porque ya había un acercamiento en cuanto a la conformación de la autoridad hídrica que era el tema que más generaba conflicto o diferencias de posiciones y fue así que se tomó como una prioridad. También quiero decir que en la legislatura pasada se aprobaron cinco artículos, estos cinco artículos se refieren a la creación de la autoridad hídrica, que es el ente que va a regular o el ente rector de esa ley en donde se tomó el acuerdo que sea una entidad autónoma la que se crea a través de esta ley y la finalidad es que con una ley de estas se permita transparentar pero sobre todo eficientar la administración del recurso del agua.

Mucho ha girado en torno a la discusión de la ley y de la finalidad de la ley, pero sí quiero ser enfática y dejar claro algo: el agua no es un bien privatizable, no hay, no habrá y no existirá una privatización del agua en primer lugar porque la Constitución de la República ya lo consagra, lo protege porque hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que establecen la imposibilidad de que el agua sea de uso privado ¿por qué? Porque el suelo y subsuelo le pertenecen al Estado, porque es parte del Estado la protección de los recursos naturales y en efecto el agua es un recurso natural; entonces no puede existir una privatización del recurso.

Yo lamento sinceramente que se esté utilizando el tema del agua, que es un tema sumamente sensible, sumamente social, como una bandera político-partidaria, específicamente es el acuerdo de todos los que integramos la comisión o de la mayoría en su caso, es que no estamos de acuerdo en que el tema del agua sea de uso político, es un tema social que le pertenece a la población, que suficientes problemas tiene el país con una administración tan deficiente como ANDA como para que ahora se venga a utilizar el tema como una bandera política.

¿Qué aspectos de la ley ya están aprobados en la comisión?

Dentro de la ley están aprobados cinco artículos, en primer lugar la creación de la autoridad hídrica, la constitución de la autoridad hídrica, las inhabilidades para ser funcionarios de esta autoridad hídrica, las finalidades, las facultades y las atribuciones de esta autoridad. En la semana recién pasada aprobamos otros artículos, del 1 al 8, donde estaba el objeto de la ley, la finalidad de la ley, pero dentro de estos artículos aprobamos el artículo que se refiere a que el agua en efecto es un bien público, es de dominio y de uso público y el artículo 7 que aprobamos recientemente habla del derecho humano al agua y me quiero referir a ese artículo porque definitivamente es donde se cae el mito sobre si el agua puede ser privatizada o no como lo han tratado de manejar maliciosamente.

¿Sobre la autoridad hídrica ya se aprobó por quiénes va a estar compuesta?

Por el momento no se ha discutido la conformación de la junta directiva, existen cuatro proyectos de ley al respecto, existen cuatro diferentes escenarios con los cuales se puede conformar la junta directiva, pero es un tema al que no hemos llegado. Existe un proyecto que es la Ley Integral del Agua donde se habla de la participación de privados, específicamente de la ANEP, y eso es lo que ha generado la polémica. Si tú me preguntás a mí como diputada y coordinadora de la comisión si estoy a favor de que ANEP participe, yo te digo no estoy de acuerdo. En lo que estoy de acuerdo es en que exista un balance, un equilibrio entre equipos técnicos tanto por parte del Estado como la participación de la sociedad civil. ¿Qué logramos con esto? Que exista una forma de control a que no se desborden actuaciones que puedan ser políticas, de uso político del agua sino que sean equipos técnicos los que estén a la cabeza de una institución como esta. Te quiero decir otra cosa, dentro de las inhabilidades que ya están aprobadas por la ley, una de las características es que no sean ministros, no sean viceministros los que pertenezcan a la junta directiva, no sean miembros de partidos políticos, no sean empresarios que tienen que ver con el almacenamiento, distribución o venta de bebidas que tengan que ver con el tema de agua, porque te permite garantizar que quienes conformen esa autoridad hídrica no dependan de un partido político, del gobierno de turno, sino que sea gente técnica la que esté manejando el tema; y la finalidad para nosotros es esa: que sea un manejo técnico.

Invito a todos los partidos políticos, pero en especial al FMLN, que cuando lleguemos a la discusión de la junta directiva seamos proactivos, propositivos, si existen propuestas a realizar que se den dentro de la discusión y no en las calles, porque hoy en día las personas andan protestando por algo que no existe, algo que no se ha discutido. Esperaría que cuando lleguemos a ese punto escuchemos la posición de las universidades, de la Iglesia que también está abanderando el tema, de la sociedad en general.

¿Entonces usted no simpatiza con la propuesta de que dos integrantes sean de la empresa privada?

Es que dice la palabra específica ANEP, sí creo en la participación privada porque las entidades autónomas hoy en día tienen participación de privados, incluso ANDA tiene participación de privados en la Junta de Gobierno, SIGET, CEPA, todos tienen participación de privados... Con la palabra específica “ANEP” no estoy de acuerdo, pero por eso es una propuesta, es a lo que estoy dispuesta a dirigir esa discusión.