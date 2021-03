Con pensiones bajas no hay retiro de docentes

Muchos docentes en edad de retiro, de 55 años las mujeres y de 60 los hombres, y quienes han cumplido los requisitos para su jubilación, deciden no retirarse, y seguir en las aulas. En el contexto actual, están dando clases desde sus hogares.

"Es más difícil para las personas que han tenido menos contacto con la tecnología el poder adaptarse a este nuevo sistema", comentó Helga Cuellar Marchelli, directora del Departamento de Estudios Sociales en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en referencia al proceso de los docentes mayores.

Ellos debieron integrarse al sistema educativo virtual que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) implementó desde el año pasado, cuando por la pandemia de covid-19 las escuelas cerraron el 11 de marzo.

Cuellar aclaró que no se debe dar por sentado que los docentes que tienen mayor edad tendrían más conflictos con la tecnología, pero que es probable que estos hayan tenido dificultades con un "sistema distinto". En esto se incluyen las clases remotas y que el estudiante tenga más autonomía.

Para 2018, el MINEDUCYT contaba con 17,000 docentes activos entre los 51 y 70 años de edad.

En el caso de Manuel Rivas -nombre ficticio a petición de la fuente-, quien trabaja en un complejo educativo de Chalatenango, confirma que para él sí ha resultado muy difícil. Con 62 años, Rivas se pensionó en 2019 pero decidió no retirarse pese a cumplir con el tiempo de servicio y la edad para jubilarse debido a la corta pensión . El motivo de permanecer enseñando es simple: la pensión no le alcanza. Con un hogar que mantener y problemas de salud que requieren especialistas, Rivas prefiere tener su salario de docente e invertir su pensión en especialistas y los tratamientos que necesita. Afirmó que no consulta con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sistema al que pasó al pensionarse, porque el proceso es muy engorroso y tardado.

La pensión mínima para los docentes es de $207 y, a inicios de este año, anunciaron un incremento de $97 a esta. Sin Embargo, eso no fue motivación para los docentes.

En el caso de Norma Castro, maestra en el Complejo Educativo Cantón San Isidro en Panchimalco, quien asegura que la pensión que ella recibiría si se jubila es demasiado baja y no le permitiría mantenerse y continuar pagando las deudas que ha adquirido.

"Yo aún tengo unos años que cumplir de servicio y mi esperanza es que en ese tiempo reformen el sistema para recibir una pensión digna", dijo Castro

Rivas cuenta que las clases en línea para él son "más trabajo" que las clases presenciales. "Después de la capacitación de Google me dieron una computadora, pero no la he usado", dijo y contó que su conocimiento en temas tecnológicos es bastante precario, "no sé usar una computadora como se debe. Puedo escribir y una que otra cosa, pero enseñar así es otro asunto. Hay que adaptar las actividades y en muchos casos, los cipotes, como uno, tampoco saben qué hacer".

Según Rivas, él y varios de sus compañeros docentes en la misma situación han contado con la ayuda del docente encargado del centro de computación del complejo educativo. "El compañero ha tratado de ayudarnos, por lo menos para la capacitación" afirmó.

"Siento que he envejecido más en un año dando clases así, que en cinco normales. Es difícil", aseguró y destacó que, pese al haber hecho la capacitación en Google Classroom como lo mandaba el MINEDUCYT, sus alumnos y él prefieren mantener el sistema de guías y explicaciones por WhatsApp.

Cuellar afirma que no basta con capacitar y entregar tecnología a los docentes, "tener tecnología no garantiza que los estudiantes aprendan, lo más importante son las competencias pedagógicas que los maestros tienen para poder producir aprendizaje", explicó y señala que los maestros mayores que, por cualquier motivo, continúan en el sistema "no podrán usar la tecnología pero sí tienen la experiencia con el manejo de estudiantes".