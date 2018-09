Con señas, educa y cumple sus metas

Íngrid Martínez asegura que los sueños se cumplen si te esfuerzas y trabajas para lograrlos. Lo dice a su manera porque para expresarse, ella lo hace moviendo las manos, usando el lenguaje de señas salvadoreña (LESSA) y sonriendo, porque ella es así, se ríe de todo.

En menos de dos semanas, Íngrid se sumará a las estadísticas de personas alfabetizadas; sin embargo, su camino con la alfabetización no termina ahí. En junio de este año decidió unirse al grupo de alfabetizadores y utilizar sus conocimientos para enseñar a otras personas con discapacidad, entre ellas su mamá. "Cuando me enteré de que cerrarían los círculos durante un tiempo porque nuestra alfabetizadora tendría un bebé, me preocupé por las personas que apenas iban iniciando su aprendizaje. Así que me ofrecí como voluntaria para dar clases. No quería que nadie dejara sus estudios", aseguró.