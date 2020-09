Conan Castro minimiza carta enviada por congresistas

El Secretario Privado de la Presidencia, Conan Castro, minimizó el llamado de atención hecho por miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos por el partido Demócrata, quienes enviaron una carta al presidente Nayib Bukele en la que expresaron "profunda preocupación" ante la "creciente hostilidad" que el Gobierno de El Salvador mantiene hacia los medios de comunicación e investigación en el país.

Castro calificó como "una carta más" la nota firmada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot L. Engel, así como otros nueve congresistas y dos senadores demócratas.

Además dijo que se trata de un "p ronunciamiento de 10 personas, de casi 400 que son en el Congreso, no las conozco y (tampoco) si puede tener interés o no. No sé qué los ha llevado a este punto".

"Yo creo que debemos entender que los conductos oficiales a través de los cuales se pueda pronunciar un país a otro país son los señores embajadores. Yo no he escuchado de parte del embajador de Estados Unidos (Ronald Douglas Johnson) un pronunciamiento en contra o a favor respecto de este tema", expresó Castro en una entrevista brindada ayer por la mañana a Canal 12.

Para el Secretario Privado si el llamado de atención fuese realizado por medio del embajador norteamericano en El Salvador si preocuparía al Gobierno.

"Si el embajador de Estados Unidos hiciera el pronunciamiento sería diferente porque es un conducto oficial y sí nos preocuparía. Pero en este momento el embajador no se ha pronunciado al respecto, no sé qué es lo que está pensando", manifestó.

Sobre la Asamblea

Por otra parte, Castro mantuvo las críticas a la Asamblea Legislativa por haber incluido en el decreto 728 $75 millones para las alcaldías, a pesar de que en el Decreto Legislativo 608, el cual autoriza buscar financiamiento hasta por $2 mil millones, se expresa que de todos los fondos el 30 % corresponde a las municipalidades.

Los $75 millones erogados a las municipalidades forman parte del préstamo de $250 millones que el Estado firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue ratificado por la Asamblea el pasado 2 de agosto.

"No entiendo porqué los diputados entregan $75 millones a los alcaldes, que en el 90 % son de ARENA y el FMLN, si solo han incluido en el presupuesto $197.4 millones. El 30 % de esa cifra no son $75 millones", razonó el funcionario.