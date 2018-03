Concejal de ARENA critica falta de transparencia en construcción de biblioteca de Nuevo Cuscatlán

El concejal propietario de ARENA de Nuevo Cuscatlán, Gerardo Barón, criticó la falta de transparencia en la construcción de la biblioteca del municipio, una obra realizada por la administración del exalcalde Nayib Bukele, aduciendo que nunca se reveló su fuente de financiamiento.

De acuerdo con Barón, ni la administración de Bukele (2012-2015) ni la de la actual alcaldesa, Michelle Sol, han esclarecido ese punto.

El concejal explicó que en 2015 se llevó a votación un arreglo entre la municipalidad y la empresa de telefonía Claro para instalar en la segunda planta de un edificio, propiedad de dicha compañía, la biblioteca del municipio en calidad de comodato para tres años, un período que vence en mayo próximo.

Barón insistió que si bien el terreno en el que están las instalaciones de la biblioteca pertenece a Claro, ni Bukele ni Sol respondieron si el dinero para construirlo venía de la alcaldía o no.

"Nunca se respondió con qué dinero se construyó la biblioteca. Si lo hizo la alcaldía sería ilegal porque la municipalidad no puede dar dinero para construir en un terreno que no es propio. Pero además se dio el comodato y nunca dijeron a cambio de qué. Dicen que fue una de las últimas obras de Nayib, pero no puede darla por propia si la biblioteca no es de la municipalidad”, increpó.

En la sesión de 2015 en la que se llegó a la aprobación del arreglo entre la municipalidad y la empresa, Barón y Rogelio Castro, también concejal de ARENA votaron en contra por "no contar con la información suficiente en relación al comodato".

La Prensa Gráfica intentó tener una respuesta de la alcaldesa y candidata del FMLN a la reelección por ese municipio, Michelle Sol, pero hasta el cierre de esta nota no había brindado una respuesta.

Barón aseguró que la posible prórroga del comodato dependerá de la empresa de telefonía. De no darse, la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán deberá trasladar su mobiliario a otro lugar; una medida que deberá asumir la nueva gestión municipal que comenzará sus funciones en mayo próximo.

La BIBLIOTECA DE N.C. la ultima obra de Nayib Bukele no le pertenece a N. C., esta le pertenece a CLARO. CLARO la ha prestado por 3 años. Hemos preguntado, ¿quien pago la construcción?, ¿porque Claro nos dio el comodato? y a cambio de que nos la dieron. NUNCA NOS RESPONDIERON. pic.twitter.com/6KFMXD7kjH — Carlos Gerardo Baron (@gerardobaron) 1 de marzo de 2018