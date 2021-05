Concejales de GANA de la alcaldía de San Francisco Menéndez se niegan a firmar acta de traspaso de mando

Por segundo periodo, la comuna de San Francisco Menéndez volverá a ser administrada por Edin Zetino, quien este año fue elegido bajo la coalición PNC-Nuevas Ideas. Durante el traspaso de mando, al momento de hacer entrega de las credenciales a las personas que integrarán el nuevo concejo municipal, los representantes de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), se negaron a firmar el acta respectiva, ya que aseguran no han recibido por parte de la administración, lo que se detalla en el documento.

“Querían que yo les firmara dos papeles, ni siquiera el resto del acta estaba ahí, y no puedo firmarles algo que no me están entregando, por ejemplo ahí hay mobiliario, ahí hay bienes, ahí hay deudas, ahí hay cuentas, todo eso, y nosotros tenemos que saber de cuánto es todo eso para poder firmar esa acta”, explicó Evelin López, regidora electa de GANA.

El exalcalde (periodo 2006-2018) y excandidato a la comuna por el partido GANA, Narciso Ramírez, reaccionó a lo sucedido, y aseguró que a los concejales se les están violentando varios derechos, y no descartó interponer una demanda en los próximos días en los tribunales correspondientes.

El acta sin las firmas de los concejales de GANA. Foto: Cortesía.

“Vamos a apoyar (a los regidores) y a darle seguimiento ( a la situación), y nos vamos a ver en los tribunales. No podamos cruzarnos de brazos, ya hicieron tanto daño al pueblo y no vamos a permitir eso. Yo le voy a pedir al pueblo de San Francisco Menéndez que esté bien pendiente y bien alerta de lo que aquí está pasando, porque están fraguando tantas cosas, y les vamos a tener que exigir que entreguen cuentas de todo lo que han hecho”, indicó Ramírez.

Se buscó la opinión del alcalde Adin Zetino, pero hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.