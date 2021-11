Concejales de oposición de la alcaldía de San Lorenzo no han recibido el pago de dietas desde hace cuatro meses

Concejales de oposición de la alcaldía de San Lorenzo, Ahuachapán, denunciaron que este mes se cumpliran cuatro meses de que no reciben el pago de sus dietas, y afirmaron que son los únicos afectados ya que al resto de concejales del partido Nuevas Ideas (NI), sí les están pagando.

“Vamos para el cuarto mes sin salario, platicando con el tesorero nos ha dicho que él tiene orden del alcalde que no les pague a los cuatro concejales de oposición. Ellos argumentan que no hay fondos, pero si eso fuera cierto no le pagarían a nadie, sin distinción política”, expresó uno de los cuatro afectados, quien prefirió no ser identificado.

El Concejo Municipal Plural de San Lorenzo lo conforman diez personas, seis son del partido Nuevas Ideas: el alcalde y el síndico; además de cuatro regidores, dos propietarios y dos suplentes. Los otros cuatro son regidores del Partido de Concertación Nacional (PCN), y del Partido Cambio Democratico (CD).

De acuerdo con otro concejal propietario, quien también pidió omitir su nombre, no reciben su pago desde agosto. “Nos hemos visto afectados económica y moralmente porque de alguna manera siempre estamos apoyando de buena manera las gestiones de la alcaldía, viendo que se puede hacer en la municipalidad, y no tener ningún incentivo afecta”, manifestó.

Asimismo, Pedro Cazún, de 61 años, otro concejal, narró que hace unos meses sufrió un infarto cerebral, el cual le afectó la actividad motriz de la pierna y brazo derechos, por lo que se le dificulta realizar otros trabajos, y por ahora solo cuenta con el pago de la dieta para la manutención de su familia.

“Es tremendo que en la mañana los hijos pidan para el pan, y no tener para darles. La petición es que nos paguen nuestras dietas, eso sería de gran bendición, para poder cumplir mis deberes de padre”, expresó Cazún.

Por su parte, el alcalde de San Lorenzo, Joel Corado, explicó que se retrasaron con el pago de todos los concehlos por falta de fondos, sin embargo, aclaró que a los concejales (NI) solo se les adeudan dos meses, "ya que son los que llegan a trabajar".

Además, dijo que ente los conecjales de oposición se encuentra el exalcalde del municipio, y que gracias a "ellos actualmente la alcaldía adeuda una gran cantidad de dinero, y les pidió tener paciencia.".

“Se les ha dicho que conforme tengamos fondos se les va a ir pagando, también se les ha dejado claro que yo no voy a dejar de hacer una obra por pagarles la dieta a ellos, incluyendo mi salario. Las dietas se pagan de fondos propios, y ahorita no tenemos”, puntualizó el alcalde.