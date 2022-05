Concejales renuncian a partido ARENA

Cuatro concejales del partido ARENA de la alcaldía de La Unión, anunciaron ayer su renuncia a ese partido político, junto al exalcalde y también actual concejal Ezequiel Milla.

Milla dijo que renunciaba oficialmente a ARENA; aunque, las autoridades del instituto político dijeron que lo habían separado en julio de 2021, tras ser incluido la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos por significativa corrupción y abuso de autoridad.

Al respecto Milla aseguró que hasta la fecha nunca recibió una carta de destitución del Consejo Nacional de ARENA (COENA) por lo que seguía siendo parte del partido tricolor.

"Fui personalmente a pedirla (carta de renuncia) al ex presidente del COENA, y él directamente me dijo, que no había sido expulsado, parece que los cambios que ARENA pregona han sido falsos", expresó.

Los otros concejales que dejaron las filas de ARENA son: Karen Larios, Ricardo Viera, Erick Flores y Carlos Josué Portillo, quienes no detallaron los motivos que los llevaron a renunciar del partido.