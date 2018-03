Concejales sin acuerdo para aprobar presupuesto municipal

Lee también

A pocos días para finalizar enero, un grupo de concejales y el alcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, aún no se han puesto de acuerdo para aprobar el presupuesto a ejecutar este año, el cual reporta un incremento de más de $2 millones, lo que ha generado desacuerdo entre las partes.El año pasado la comuna usuluteca funcionó con un presupuesto de $8,669,376.55, mientras que para este año la propuesta del jefe municipal y algunos concejales es de $11,153,208.78, según un documento al que tuvo acceso este periódico.“El borrador del presupuesto tendrían que haberlo entregado al concejo al menos tres meses antes de que finalizara el año, pero lo entregaron hasta el 23 de enero. Los ingresos de la alcaldía no pasan de $6.7 millones, por lo que vemos un aumento exagerado. Cuando alguien entrega las cosas a última hora es que quiere ocultar algo”, expresó Jaime Salmerón, concejal del FMLN.Salmerón sostuvo que en el documento que se les ha entregado no se especifica de dónde saldrá el dinero para solventar el aumento en el presupuesto. “No se determinan las fuentes de ingreso en el presupuesto, no hay una normativa que diga que se van a incrementar los ingresos a través de una ordenanza; así estaría bien, uno ya tendría un cálculo. Pero no hay nada de eso. Tampoco dice nada de algún crédito que vayan a solicitar para así aumentar el presupuesto”, añadió el concejal.El síndico Salvador Lovo comentó que hay plazas en la alcaldía que no están asignadas, las cuales, según el presupuesto, pretende ocupar, situación a la que también se oponen por la falta de fondos.