Concejales sin designar a nuevo alcalde

El concejo municipal pluralista de San José la Fuente, en La Unión, aún no ha sesionado oficialmente para nombrar al alcalde en funciones que debe asumir el cargo, mientras se resuelve la situación judicial del alcalde Mario Alfredo Cruz, quien está siendo procesado por violación y otras agresiones sexuales en una adolescente de 17 años.

Se esperaba que luego de conocerse el resultado de la audiencia inicial contra el alcalde, el concejo se reuniera ayer para decidir quien sería el nuevo alcalde, pero no fue así. Hasta ahora la alcaldía trabaja con normalidad.

"Todavía no hay convocatoria para la sesión, pero se debe nombrar a una persona en funciones, y aún no he recibido indicaciones, aunque debe hacerse en los próximos días", dijo Medardo Vázquez, secretario municipal.