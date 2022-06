Concejales y empleados de alcaldía estarían ligados a pandilla

Dos concejales propietarios de la alcaldía de Nahuizalco, Sonsonate, del partido Nuevas Ideas, fueron capturados durante el régimen de excepción acusados de pertenecer a estructuras terroristas. Junto a ellos, otros cuatro empleados de la municipalidad también fueron detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas.

Los concejales arrestados son Carlos Rodrigo Brito Hernández, primer regidor propietario; y Omar Antonio Cruz Ramos, tercer regidor propietario. Sus capturas se realizaron en abril, pero la corporación policial no las divulgó como hace en otras ocasiones. De acuerdo con fuentes policiales del departamento de Sonsonate, ambos eran investigados desde antes del régimen de excepción por supuestos nexos con pandillas que operan en sus lugares de residencia. Agregaron que, incluso fueron arrestados junto con presuntos miembros de estructuras delictivas a quienes les incautaron armas de fuego y drogas.

"Desde hace varios meses teníamos conocimiento sobre este tipo de personas trabajando en la alcaldía de Nahuizalco. No es primera vez que se da esto, en la administración anterior también capturamos a trabajadores, pareciera ser un mal de esa alcaldía. Es un proceso que ha derivado por el momento con la captura de estos dos concejales, quienes son identificados como fundadores del partido (Nuevas Ideas)", afirmó la fuente policial.

Sobre los arrestos de sus concejales, el alcalde de Nahuizalco, Hugo Zavaleta, dijo desconocer la vida personal de ellos y se desvinculó de la elección de ambos como candidatos a regidores. "Han sido capturados (regidores), pero no han sido condenados, están en proceso de investigación. Ellos fueron electos por votación interna del partido como candidatos a regidores. Yo a ellos los conozco porque hemos trabajado políticamente, que hacen en su vida particular eso lo desconozco. Los concejales que están no los elegí yo sino el pueblo", afirmó el alcalde.

Además, según empleados municipales que pidieron no revelar su identidad, hay un tercer regidor, pero suplente, que también estaría vinculado a pandillas, y dejó de llegar a laborar desde que se estableció el régimen de excepción, sin presentar justificación por su ausencia.

Imputado. Francisco Antonio Blanco Cortez, del área de desechos sólidos, fue capturado el 16 de mayo.

Asimismo, la Policía detalló, que además de los concejales, los empleados capturados son Juan Carlos Mestizo, gerente financiero del mercado municipal; César Bladimir Zetino Brito, motorista; Cristopher Edenilson Zetino y Francisco Antonio Blanco Cortez, del área de desechos sólidos. Este último fue presentado por la PNC en su cuenta de Twitter con tatuajes alusivos a una pandilla y lo señaló de "gatillero", atribuyéndole los delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas y de organizaciones terroristas.

Empleados de la alcaldía dijeron que Blanco era el único de los trabajadores capturados que había sido contratado por la administración anterior, del FMLN, los otros tres por la actual, a partir de junio de 2021. Al respecto, el alcalde señaló que los capturados pertenecían anteriormente a partidos políticos de oposición, pero reconoció que actualmente están afiliados a Nuevas Ideas; aunque, reiteró que desconocía sus participaciones o presuntos vínculos con grupos terroristas. "Aquí (alcaldía) se contrató gente que anduvo en la campaña política, pero que en algún tiempo fueron del FMLN y son activistas políticos que fueron de un partido anterior y en ese entonces nunca fueron señalados. Ahora resulta que se pasaron a Nuevas Ideas y empezaron a ser señalados. Esperemos que aquí se esté haciendo una investigación como de ser", expresó el funcionario.

Primer regidor. Carlos Rodrigo Brito Hernández, primer regidor propietario del concejo de Nahuizalco, del partido Nuevas Ideas junto al alcalde Zavaleta.

Tercer Regidor. Omar Antonio Cruz Ramos, tercer regidor propietario de Nuevas Ideas, junto al alcalde Zavaleta, el día que recibieron sus credenciales.

Solicitaron libertad

Pese a lo dicho por el alcalde, fuentes policiales aseguraron que él y un diputado oficialista del departamento de Sonsonate, de quien prefirieron no revelar su identidad, abogaron ante las jefaturas policiales de Sonsonate por la liberación de los concejales y los empleados municipales.

Además, empleados de la alcaldía indicaron, que cuando ocurrieron los arrestos, durante una reunión de concejo, Zavaleta, solicitó apoyo económico para la compra de paquetes de higiene personal para los concejales capturados.

"Ellos tienen influencia por los cargos que ejercen y solicitaron la liberación. No entendemos como pudieron pedir su liberación. Sentimos que están desprestigiando nuestro trabajo. Los hemos capturado porque ya estaban siendo investigados, no tenemos dudas sobre ellos (capturados)", dijo la fuente de la Policía; no obstante, Zavaleta negó que haya mediado por la liberación.

La fuente policial aseguró que finalmente los detenidos fueron dejados libres; mientras que el alcalde sostuvo que permanecen arrestados, ya que desde su captura no se han presentado a trabajar.

Este periódico consultó a fuentes fiscales y judiciales sobre la situación de los empleados dentro del sistema judicial, pero dijeron que las personas capturadas durante el régimen de excepción no están siendo incorporadas a la base de datos para verificar si siguen en prisión.

Pero no solo la mediación y la entrega de ayuda económica habría sido el apoyo de la alcaldía y de Nuevas Ideas a los arrestados, las fuentes policiales confirmaron que la dirección del partido en Nahuizalco presentó el 1 de mayo una carta en la subdelegación de la Policía de la localidad solicitando la liberación de Mestizo, el gerente financiero del mercado.

"El motivo de la presente es para dar a conocer que nuestro partido Nuevas Ideas Nahuizalco reconoce al señor Juan Carlos Mestizo (…) como excelente líder, padre de familia, fundador de este partido desde hace cuatro años y actual jefe de la administración del mercado (...) como compañeros al señor desligamos al señor Juan Carlos Mestizo de cualquier acusación de pertenecer a grupos antisociales y terroristas, y emitimos nuestro más sincero apoyo y solidaridad", dice la carta.

Solicitud. Carta que habría sido presentada a autoridades policiales solicitando la libertad del gerente del mercado Juan Carlos Mestizo. El alcalde confirmó que la misiva fue enviada, pero no por él.