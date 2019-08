Concejo aprueba licitación para iluminación de estadio Barraza

El martes en la noche se llevó a cabo una reunión del concejo plural de la alcaldía de San Miguel. Uno de los objetivos era que los 18 concejales aprobaran el proyecto de licitación para la iluminación del estadio Juan Francisco Barraza. A las 9 de la noche, el alcalde Miguel Ángel Pereira sometió a votación la aprobación de la carpeta técnica y las bases del proyecto.

Fue aprobado con 10 votos; sin embargo, Pereira lamentó que los concejales del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) se negaran a votar.

"Hemos aprobado la carpeta y bases de licitación para el proyecto de iluminación del estadio Juan Francisco Barraza. Lamento que los concejales de GANA no votaran, con ello solo demuestran que anteponen intereses partidarios y no priorizan proyectos para el municipio", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

Mauricio Campos, concejal de GANA, pidió la palabra para explicar que se había negado a votar ya que la carpeta técnica no es funcionable y no está de acuerdo con que el proyecto cueste casi $1 millón.

"La carpeta técnica no es funcionable y para que sea funcionable se requiere de una ley, o sea, al final dicho proyecto va a venir a costar casi $1 millón y acá no está en cuenta la supervisión, el monto de la carpeta, y así podemos mencionar proyectos. Hay varios proyectos que no son funcionales y siempre se ha dicho que se tomen medidas de estas situaciones que constantemente se están dando", dijo Campos.

Un grupo de aficionados llegaron a la alcaldía de San Miguel e ingresaron a la sesión extraordinaria para verificar si se aprobaba el proyecto.

"Venimos a ver si se aprueba y quiénes no dan los votos para que el proyecto se lleve a cabo", indicó uno de los aficionados.

El pasado 17 de junio Pereira anunció que la iluminación del estadio Barraza sería completada con fondos de la comuna.

"Tal como lo anuncié, voy a honrar el compromiso con los migueleños e iluminaremos el estadio Barraza con fondos municipales", publicó en su cuenta de Twitter.

Mencionó que había conversado con María Ofelia Navarrete, ministra de Desarrollo Local, para devolver al Estado $205,661.29 proporcionados para la obra que fue presentada en 2015.

La renovación de la casa del Club Deportivo Águila, actual campeón del fútbol nacional, se ha desarrollado a lo largo de la administración de Miguel Pereira.

millón, aproximadamente, costaría el proyecto de iluminación del Barraza.