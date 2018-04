Concejos electos de La Libertad reciben sus credenciales

Un total de 22 concejos municipales plurales para igual número de municipios que pertenecen al departamento de La Libertad recibieron ayer las credenciales que los acreditan como funcionarios a partir del 1.º de mayo próximo hasta el 30 de abril de 2021.



En un acto que se celebró en el Palacio Municipal de Santa Tecla, las decenas de personas que a partir del próximo martes van a comenzar a ejercer como miembros de concejos municipales tomaron protesta y recibieron sus credenciales.

“Nos han electo como servidores públicos, no para llenarnos con la cuchara más grande sino que para servir. Con los gobiernos plurales hay problemas, pero los problemas se van llevando a medida que la gente sabe cómo se va a trabajar”.

Milagro Navas, alcaldesa de Nuevo Cuscatlán

Los miembros de la Junta Electoral Departamental (JED) de La Libertad entregaron los documentos. Álex Rivera, quien dio el discurso en representación de la JED, calificó el proceso electoral que se llevó a cabo como “tortuoso” debido al tiempo que tomó, antes y después del día de la elección.



“A raíz del progreso de la democracia interna en nuestro país, bajo presión o no, pero allá en 2015 se hicieron las modificaciones para que tuviéramos la primera promoción de concejos plurales y esa democracia interna significa un gran esfuerzo no solo de los que están acá, un gran esfuerzo de un sinnúmero de hombres y mujeres que hoy no está aquí pero a los cuales tenemos que agradecerles mucho”, dijo Rivera en su intervención.



El anfitrión del evento y alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, ofreció la voluntad del concejo municipal que lidera de trabajar con los demás a fin de que el departamento en su conjunto se desarrolle.



“Es importante que los municipios nos mantengamos siempre cercanos, los temas municipales no tienen color político, no tienen color partidario, son temas ciudadanos, son temas del día a día y el ciudadano lo que espera de todos nosotros es que trabajemos por y para ellos”, dijo D'Aubuisson.

Comentó que en su primer período como alcalde no tuvieron problemas en ponerse de acuerdo pese a que los miembros representaban a partidos diferentes, dijo que practicaron la tolerancia.



En ese sentido, la alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol, dijo que su experiencia al frente de la comuna con los concejales de ARENA especialmente había sido todo lo contrario a lo que su colega de Santa Tecla manifestó en su discurso. “Nosotros en Nuevo Cuscatlán a pesar de que los concejos plurales son un gran avance en la democracia no tuvimos una buena experiencia a diferencia de Roberto y esperamos que este nuevo concejo municipal pueda ser diferente al que acabamos de pasar”, comentó en su discurso.



Agregó que dejaron perder un proyecto para la construcción de una clínica de prevención del cáncer debido a que los concejales de ARENA no dieron sus votos, paso que era necesario ya que implicaba dar en comodato un terreno de la comuna para la construcción de las instalaciones.

“En estas situaciones es cuando de verdad se ve la unión y el amor hacia los demás. Yo comparto lo que dice Roberto: debemos practicar la tolerancia”, enfatizó la alcaldesa que comenzará el martes su segundo período con un concejo donde para tener mayoría calificada requerirá de los votos de la oposición.



Milagro Navas, reelecta como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por undécima vez consecutiva, comentó a los funcionarios próximos a asumir que el puesto en donde estarán es clave para resolver los problemas que afectan a cientos de comunidades en el departamento y que para eso los eligieron.



“A nosotros nos han electo como servidores públicos, no para llenarnos con la cuchara más grande sino que para servir. Con los gobiernos plurales hay problemas, pero los problemas se van llevando a medida que la gente sabe cómo se va a trabajar. Aquí todos hay que incluirnos porque todos son electos por una población pero también tenemos que olvidarnos del sesgo político”, puntualizó Navas.