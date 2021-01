Concentración de poder en el ejecutivo contribuye a corrupción

El más reciente informe de Transparencia Internacional pone a El Salvador como uno de los países con altos niveles de corrupción y lo ocupa como ejemplo de "alarmante concentración de poder" y de "irregularidades durante la pandemia", mientras que analistas locales consideran que esto representa un estancamiento en la lucha contra este flagelo en el país.

Según el "Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020", El Salvador pasó de la posición 113 a la 104 en el ránking mundial, de un total de 180 naciones analizadas. El país más cercano a 180 es el más corrupto y el más cercano al 1 el menos corrupto.

EL IPC aborda aspectos de corrupción en cada país, como soborno, desvío de fondos públicos, funcionarios que utilizan su posición para beneficio personal, burocracia, nepotismo y transparencia. Todos los aspectos reciben una ponderación y crean un promedio para cada país.

En cuanto a ese promedio del IPC, El Salvador obtuvo una calificación de 36. Puntuación que comparte con Albania, Argelia, Costa de Marfil, Kosovo, Tailandia y Vietnam. Para referencia, los países mejor calificados fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, ambos con 88 puntos y en la posición uno del ránking.

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) como capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional en El Salvador, estuvo a cargo de la presentación del informe a nivel nacional, que concluye que "una concentración alarmante de poder en el brazo ejecutivo de países como Colombia (39) y El Salvador (36) ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a la contratación relacionada con el covid-19. En todo el continente, los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y al día sobre datos sanitarios y suministros de emergencia".

El informe también concluye que la corrupción "continúa socavando la democracia incluso en plena pandemia. Los países con altos niveles de corrupción suelen ser los principales culpables de acciones contra la democracia y el estado de derecho en la gestión de la crisis del covid-19".

Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), manifestó que hay pocos avances en acceso a la información pública y que se refleja en el informe.

"Desde marzo de 2020 hasta estas fechas podemos decir que han habido retrocesos significativos en materia de acceso a la información pública", aclaró.

Además, dijo que en el periodo de confinamiento y posterior a él se mantienen los pocos avances en acceso a la información pública, sobre todo lo que tiene que ver con transparencia activa, específicamente en los portales de transparencia de las instituciones públicas.

La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, dijo que la pandemia suscitada el año pasado no solo fue una crisis sanitaria. "El covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando", declaró.

El informe también explica que de no distribuirse las ayudas para la emergencia del covid-19, existe el riesgo de que aumente el malestar social y que crezca el populismo dañino. Además, hizo un llamado a que los gobiernos procuren que el desarrollo, adquisición y distribución de tratamientos y vacunas contra el covid-19 sean transparentes y justos.

Además, dijo que los gobiernos "tienen la obligación de permitir a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa actuar como guardianes que observen y pidan cuentas a políticos y empresarios".

Funde aclaró ayer que en el informe de 2020 Transparencia Internacional no agregó lo sucedido el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó a la Asamblea legislativa con militares y policías. Dijeron que eso será estudiado en el próximo informe y que podría afectar en el puntaje actual.