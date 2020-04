Concepción duerme en una silla plástica

Concepción Hernández Guevara, de 80 años, se encontraba ayer sentada en una silla de plástica que ha sido, durante dos noches, su cama, luego de que el pasado sábado su vivienda ubicada en barrio El Centro, municipio de Yamabal, Morazán, se incendiara y perdiera todo.

La octogenaria cuenta que el sábado se levantó a las 7 de la mañana, hizo desayuno y luego decidió ir donde una familia que vive a un kilómetro de su casa, en donde realiza oficios domésticos a cambio de unas cuantas monedas y alimentación.

"Salí a las 11 de la mañana y cuando estaba donde la familia Mendoza -allí voy porque les ayudo a lavar trastes, mantas, a barrer los patios y voy a la tienda y ellos me dan la comidita- me llegó la razón (aviso) que mi casa se estaba incendiando. Yo no creía, porque me acababa de venir, pero me dijeron que viniera a ver", contó la anciana.

Hernández Guevara llegó a su vivienda y encontró a sus vecinos que trataban de sofocar las llamas, presenciando cómo el fuego consumía su cama, ropa, alimentos y cocina.

No recuerda con exactitud si la hornilla de leña quedó encendida, pudiendo ser esto la causa del incendio. Pero cuando vio que su humilde morada era consumida por las llamas, pensó que alguien le había dado fuego.

"Al inicio pensé que me le habían dado fuego a la casa, pero no, la hornilla la tenía adentro y quizás quedó encendido algo y eso hizo agarrar fuego", comentó.

Agregó que mientras observaba cómo se quemaban sus cosas tenía la esperanza de que los frijoles se salvaran, pero lo que ella no imaginaba era la rapidez con la que las llamas se expandieron desde diferentes puntos, dejándola sin nada.

"Ya no pude salvar mis cosas ni mover nada, porque ahí mismo yo me quemaba", relata con tristeza.

Hernández Guevara es originaria de Yamabal, pero aseguró que durante toda su juventud residió en La Unión. Hace 10 años su hijo se fue para Estados Unidos, por lo que ella decidió regresar a su tierra natal.

"Vivo sola y de vivir acá tengo cinco años. El alcalde me hizo un ranchito porque yo no tenía donde vivir y andaba en la calle. A mí no me gusta molestar a nadie y prefiero quedarme durmiendo acá (en una silla de plástico) y mientras me hagan la casita yo acá estaré, no me voy a mover, acá dormiré", dijo.

Empleados de la alcaldía de Yamabal llegaron ayer a las 8 de la mañana a remover los escombros y tratar de avanzar para reconstruir la casa; sin embargo, fueron informados que personal del Ministerio de Vivienda llegaría con material para construirle a la anciana una casa provisional.

"Esta casa se la construimos hace cinco años y es porque ella no tenía a nadie. Pedí permiso al propietario de acá (terreno) para poder construir y que ella viviera acá", aseveró Adonay Gómez, alcalde de Yamabal.

A través de su cuenta oficial de Twitter la ministra de Vivienda, Michelle Sol, confirmó que con FONAVIPO levantarán la casa temporal para la anciana.