Conchagua y La Unión lanzan plan de limpieza

Las alcaldías de La Unión y Conchagua, lanzaron un plan emergente de limpieza del golfo, para dar cumplimento a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Ambiental de San Miguel desde noviembre del año pasado, con lo cual pretenden reducir los niveles de contaminación de la había unionense.

El plan consiste en la ejecución de jornadas de limpieza en conjunto, con personal contratado por ambas municipalidades para limpiar carreteras, quebradas, ríos y evitar que los desechos sean arrastrados y terminen en las aguas de la bahía unionense.

"Tenemos un equipo de limpieza de unas 30 personas de cada una de las alcaldías, quienes están trabajando a tiempo completo solo en el tema de limpieza y contempla todo tipo de acciones en la recolección de desechos y disposición final", dijo Jesús Medina, alcalde de Conchagua.

En este plan, las alcaldías pretendieron incluir a otras instituciones para ser más afectivos en la ejecución de las acciones de limpieza, pero al momento del lanzamiento del proyecto, ninguna de ellas sumó recurso humano para unirse a las tareas que se comenzaron a desarrollar.

Además de las alcaldías, el Juzgado Ambiental también decretó medidas cautelares contra la Fuerza Naval, Policía Nacional Civil (PNC), Destacamento Militar Número 3, Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.

En las medidas señalan que además de sumarse a las tareas de limpieza, también deben ejecutar otros tipos de acciones en sus propias áreas de trabajo.

Las jornadas de limpieza se han comenzado a realizar desde la zona del bypass de La Unión, un sector donde comúnmente algunas personas tiran basura a la orilla de la carretera y en las quebradas lanzan las vísceras o residuales de los animales que se destazan.

El alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, se quejó de que ha intentado resolver el problema ambiental a las autoridades de gobierno central, pero no ha tenido respuesta sobre propuestas como la adquisición de una planta de tratamiento.

"Aquí las medidas cautelares no son parejas, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente ya me cansé de ofrecerles los votos de un fracción para que hagan el préstamo y se compre una planta de tratamiento de de aguas negras, y no quieren hacerlo, entonces lo que estamos haciendo es maquillando la ciudad", apuntó el alcalde.

Tanto la comuna de Conchagua y La Unión, informaron que las acciones de limpieza se han intensificado durante el último año y cada una de las comunas ha invertido un aproximado de $350 mil para atender la problemática ambiental en materia de desechos sólidos.