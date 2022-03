Condena contra exjuez confirma entramado entre Rais y Martínez

Romeo Aurora Giamattei, exjuez Noveno de Paz de San Salvador y quien era acusado por el delito de prevaricato, confesó en diciembre de 2021 la manera en la que intentó favorecer al empresario Enrique Rais en un proceso judicial, mientras que las investigaciones fiscales, con el soporte de escuchas telefónicas, lograron delimitar una red de corrupción en la que también estaba inmerso el exfiscal general Luis Martínez.

La confesión de Giammattei, que se convierte en el primer precedente contra ese binomio, la hizo luego de someterse a un procedimiento abreviado que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador aceptaron. A cambio, se le decretó un año de prisión, sustituido con trabajos de utilidad pública y de reinserción social.

Para obtener la pena menor, el exfuncionario judicial dejó al descubierto la manera en la que él y Ernesto Gutiérrez Ayala, quien era abogado de Enrique Rais, intentaron que un expediente judicial llegara a su juzgado para acordar la detención de la persona acusada.

A través de escuchas telefónicas realizadas a Giamattei y Gutiérrez la Fiscalía conoció cómo ellos planearon una acusación falsa contra Claudia Herrera Díaz, esposa de un exabogado de Rais, Mario Calderón, a quien el empresario consideraba como un "adversario".

Entre el 20 y 27 de octubre de 2014 la Fiscalía intervino las comunicaciones entre el exjuez y el abogado. Giamattei relató que el 20 de octubre se había comunicado con Gutiérrez y en esa ocasión solamente le dijo que a su tribunal llegaría un expediente. Dijo también que el miércoles 22, el licenciado Gutiérrez le había insistido que decretara la detención contra Herrera. Ese mismo día, el abogado le dijo que ya había caído "el mango", refiriéndose a la captura de Claudia.

En esa misma semana Giamattei se incapacitó, pero el plan era que el juez suplente, Mauricio Álvarez, conociera el caso en la audiencia inicial y ya había un acuerdo con este para que decretara la detención provisional, en vista que la acusada tenía medidas alternas en otro proceso judicial, siempre ligado a Rais.

El viernes 24 se entregaría finalmente el requerimiento, pero el abogado y el juez se quejaron en una llamada que la Fiscalía no presentó la acusación como se había acordado y en la conversación mencionaron a "Hugo", quien según la Fiscalía es Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique.

"Hubo una frase en la que se me dijo ‘mire, ya tienen instrucciones todas las jefaturas de Fiscalía, el mero mero , Julito, el asistente del mero mero’ (refiriéndose al licenciado Luis Martínez, fiscal General de la República en ese momento); Julito era el licenciado Julio Arriaza, que era director, no recuerdo exactamente el cargo, y el asistente era el del fiscal, y el abogado me dijo que les extrañaba que una ‘gata’, con esas palabras refiriéndose a la fiscal del caso, no hiciera caso de remitir el expediente... Finalmente como a las 5:00 de la tarde se me dijo que ya no esperáramos el expediente en el juzgado", dijo Giamattei en su relato.

El ex juez continuó con su confesión y dijo que el viernes 24 le mencionaron que Hugo Blanco Rais llegó a la Fiscalía "a presionar" para que remitieran el expediente al Noveno de Paz. Pero por la tarde llegó el aviso de Gutiérrez en el que les informaba que ya no llegaría y que no habían podido conseguir el otro expediente en el que le habían decretado las medidas a Herrera.

"Luis Martínez (exfiscal general) le había hablado supuestamente al señor Rais y le dijo que no habían podido salir porque no les habían entregado el expediente de las medidas, que lo iban a presentar al día siguiente y que él ya había hablado con la persona que iba a recibir el expediente para garantizar un buen resultado", explicó Giammattei en su confesión.

Durante el proceso judicial la Fiscalía cuestionó a Giammattei sobre cuál era el objetivo de mantener la comunicación constante con el representante legal de Rais y por qué beneficiarlo con una resolución contra Claudia Herrera. Él respondió que solamente le estaban pidiendo que "se diera esa detención", pero que no sabía de ningún beneficio.

El 27 de enero de 2022 el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador dejó en firme la sentencia condenatoria contra Romeo Aurora Giammatei.

Al momento de fundamentar la resolución, la juzgadora aseguró que la conducta de Giamattei encajaba con el artículo 310 inciso cuatro del Código Penal, ya que éste asesoró a Gutiérrez Ayala, el representante legal de Rais: "siendo la conducta más relevante y reprochable penalmente al indicarle cuáles eran los elementos o documentos necesarios para garantizar que se le decretara la detención provisional; lo anterior con indiferencia que finalmente dicho caso no haya sido diligenciado en el Juzgado de Paz a su cargo".

Mario Calderón, esposo de Claudia Herrera, aseguró que con esta condena a Giammattei existe un reconocimiento judicial con respecto a la legitimidad de las escuchas telefónicas en el proceso.

"La jueza valoró que sirvieron para llegar a determinar la culpabilidad y participación de Giammattei en el delito cometido en contra de mi esposa y en el que también estuvieron involucrados Enrique Rais, Wilfredo Gutiérrez, Hugo Blanco, Luis Martínez y Julio Arriaza. Esto es bueno porque hay un reconocimiento judicial a nivel de sentencia", opinó.

LA PRENSA GRÁFICA contactó al encargado de comunicaciones de Enrique Rais para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no brindaron postura.