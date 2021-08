Condena de 60 años para acusado de atacar a policías

Douglas Vladimir Saldaña Ávila fue condenado ayer por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a 60 años de cárcel, luego de ser encontrado culpable por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de una víctima, por el delito de homicidio agravado tentado en perjuicio de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y por la portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2019, en el municipio de Ciudad Arce, La Libertad. En el primero, un testigo relató que el imputado, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, se bajó de una motocicleta y realizó unos disparos contra la víctima, lo que ocasionó la muerte al instante.

Horas más tarde, agentes policiales fueron alertados de la presencia de un grupo de presuntos pandilleros que pretendían cometer hechos ilícitos.

"Se verificó esa información y se observó que había un grupo de cuatro sujetos, estos salen huyendo a excepción del procesado quien saca un arma de fuego y realiza unos disparos en contra de los agentes de seguridad, posteriormente arrojó el arma porque el procesado se quedó sin munición", dijo el auxiliar fiscal.

Fiscalía no logró determinar el móvil del homicidio, pero consideran que pudo tratarse de riñas, ya que la víctima era un pandillero retirado. "Se considera que ese podría ser el móvil, pero no hay una verificación puesto que no hay un testigo criteriado", dijo el representante de FGR.