Condena de trabajos de utilidad pública para youtuber Roberto Silva

El juez Segundo de Sentencia de San Salvador mantuvo el delito de desacato contra el youtuber Roberto Silva Rugamas y le decretó ayer una pena de prisión de tres años, que serán sustituidos con 144 horas de trabajos de utilidad pública.

"Me parece que la pena no puede rebasar el mínimo de tres años y no mandarlo a esas jaulas que se llaman cárceles", fue parte de lo que dijo el juez en su resolución, al momento de dar lectura al fallo contra Silva Rugamas.

La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado al juez cambiar la calificación jurídica y que el imputado fuera condenado por el delito de violencia contra funcionario y que le impusiera una pena de 15 años de prisión. Sin embargo el juez mantuvo el delito de desacato, que tiene una pena máxima de prisión de cuatro años de cárcel.

La auxiliar fiscal aseguró que hubo tres momentos en los hechos señalados: en primer lugar señala que hubo dolo por parte del imputado, ya que el ilícito fue planeado un día antes.

Además, asegura que hubo hostigamiento, acecho e intimidación contra la víctima. Según la acusación fiscal, Silva Rugamas insultó al entonces diputado Jorge Schafick Handal cuando se dirigía hacia la Asamblea Legislativa, el 5 de marzo de 2020.

El youtuber declaró al final del juicio y dijo que los youtuber e influencer publican un día antes para informar sobre lo que harán al día siguiente. "Nos insultamos los dos. Me duele que me digan que soy un delincuente, me siento indignado. Le pedí perdón a Jorge", dijo Silva y además pidió al juez la pena mínima.

Por su parte, Handal se mostró satisfecho con el fallo dado por el juez y dijo que esa resolución es algo que nunca se había logrado. "Me parece que faltó evaluar el tema de las acusaciones que se hicieron ahí, que eran punto central del por qué puse la denuncia. Él me acusó de ser el que pagaba a la mara para asesinar policías y soldados, entonces ese era el punto central", dijo el ex diputado.

Silva deberá continuar en prisión ya que está siendo procesado en otro caso relacionado a delitos de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de Karina Sosa y Daniela Genovez.