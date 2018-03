Condenan a 117 años a asesinos de hija de abogada

FGR Antipandillas logra condena para Mauricio Méndez a 117 años de cárcel por triple feminicidio, Robo A. y Homicidio Imperfecto. 1 pic.twitter.com/0PyldnvRfp — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) January 28, 2017

El Tribunal de Sentencia de S. Tecla condenó además a Mauricio Méndez a 97 años por los mismos Ilícitos. 2 pic.twitter.com/QS7xi9L2aJ — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) January 28, 2017

El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla instaló ayer el juicio en contra de Pedro Geovany Guerra Ortiz y Mauricio Alberto Méndez Hernández, acusados de asesinar a una abogada y a sus dos hijas, el 4 de abril del 2016 en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla. El dictamen final fue de condena de 117 años de cárcel para Mauricio Méndez y de 97 años de prisión para Pedro Guerra.Uno de los fiscales del caso, quien prefirió no revelar su nombre, dijo antes de ingresar a la vista pública que van a presentar prueba testimonial, pericial y documental, para sustentar que los imputados participaron en el triple feminicidio de Olga Lidia Salinas de Cardona, de 45 años, y sus hijas Catherine Alejandra, de 22; y Olga Sofía, de 8 años.El fiscal, además, explicó que también son procesados por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio del esposo del abogado, de quien por seguridad no revelaron el nombre.De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), a las 10 de la noche del domingo 3 de abril, cuatro hombres ingresaron a la vivienda de la familia Cardona para asaltarlos.Méndez le dijo al esposo de la abogada que se trasladaran en el vehículo de la víctima hasta un cajero automático, para que le entregaran $100,000, ya que si no lo hacía iba a matar a sus familiares. Sin embargo, el hombre les dijo que no tenía esa cantidad de dinero y les ofreció $25,000.Mientras ellos se dirigieron a un cajero, Guerra, y otro hombre que no ha sido capturado, ataron de pies y manos a Olga y a sus hijas y luego les colocaron un trapo en la boca. Tres horas después volvieron a la vivienda para no dejar evidencias del robo y las asesinaron con armas blancas.“La intención de ellos era robar el dinero, pero para no dejar ningún tipo de testigos decidieron matarlas”, señaló el fiscal.El padre también fue herido, pero logró resguardarse en una de las habitaciones, explicó la FGR.“La víctima que sobrevivió al ataque fue quien identificó a las cuatro personas. Uno de ellos se declaró rebelde y otro es un menor de edad que ya fue condenado”, explicó el fiscal del caso.La Fiscalía, además, mencionó que Méndez le pagó $600 al menor de edad, para que participara en el asesinato.Douglas Meléndez, fiscal general de la República, explicó en su momento que Méndez trabajó pintando la vivienda de la familia.La Fiscalía solicitó al juez suplente que declare culpables del triple feminicidio a los imputados e imponga la pena máxima.“La pena que le corresponde es entre 30 y 50 años de cárcel, y sería por cada feminicidio”, mencionó el fiscal.