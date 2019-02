Condenan a 15 años de cárcel a guatemaltecos y ecuatoriano por droga

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso ayer 15 años de prisión, la pena máxima por el delito de tráfico de drogas, a cuatro guatemaltecos y un ecuatoriano que fueron capturados por la Fuerza Naval de El Salvador en 2017, cuando cuidaban un cargamento de drogas en aguas internacionales.

Los cinco condenados son los guatemaltecos Mynor Idardo Hernández Fuentes, Moisés Zelada Hernández, Sam Dilon Calderón Ramos y Jorge Mario Marroquín Fuentes. Además, el ecuatoriano Edison Javier Hernández Mero.

Marroquín Fuentes es hermano de Carlos Roberto Marroquín, alcalde de Moyuta, Jutiapa, municipio de Guatemala fronterizo con El Salvador.

Los cinco extranjeros fueron detenidos el 28 de mayo de 2017 durante un patrullaje de rutina de la Fuerza Naval Tridente en altamar. Las autoridades detallaron que los hombres se conducían a bordo de la embarcación Tiburón y estaban vigilando un cargamento de droga a 220 millas náuticas al sur del municipio de Acajutla, en Sonsonate. El cargamento era de 840 kilos de cocaína, valorados en $20.5 millones.

Óscar Luna, abogado de los cinco imputados, argumentó que el caso denominado Tiburón, en alusión al nombre de la embarcación, no debía ser juzgado en tribunales salvadoreños porque las capturas fueron realizadas en aguas internacionales. El defensor dijo que está fuera de la competencia del país, pero el juez rechazó esa evaluación.

"Es irrelevante que la captura de la droga se haya hecho en aguas internacionales porque casi todos los países estiman la droga como sustancias ilícitas. Todos los países consideran el tráfico de drogas como un ilícito", sentenció el juez.

Los testigos que comparecieron en el juicio explicaron que la droga fue encontrada flotando, a una distancia de 2 millas náuticas de la embarcación. La defensa expuso que los alijos no estaban en poder de los condenados. "Esos paquetes no estaban en el mar por casualidad. Obviamente estos señores han hecho tráfico ilícito", respondió el juzgador.

El juez de Sentencia dijo que la resolución estaba basada en el inciso 1 del artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en el que se lee que quien participe en cualquier actividad ilegal vinculada a las drogas "será sancionado con prisión de 10 a 15 años de prisión y multa de 55,000 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes". Pero el juzgador aclaró ayer que los implicados quedan exonerados del pago de la multa.

La Fiscalía General de la República (FGR) trató de convencer al juez de que tomara en cuenta el inciso segundo del artículo 33, que regula el "tráfico internacional" de drogas con una pena cinco años mayor a la impuesta a los extranjeros.

El juzgador dijo que la parte acusadora no demostró que los alijos eran transportados hacia otro país, por ello debía juzgarlo como tráfico de drogas.

Anuncian apelaciones

Tanto el fiscal como el abogado defensor del caso coincidieron ayer que esperarán la entrega de la resolución escrita, el 20 de febrero, para evaluar posibles apelaciones al dictamen del juez.

El representante de la Fiscalía dijo que no está conforme con que el caso no sea considerado como tráfico internacional de drogas, situación que fue desestimada por el juez de Sentencia. Mientras que el abogado señaló que no está satisfecho con que el juzgador no evaluó que la captura se hizo en aguas internacionales.