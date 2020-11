Condenan a 3 años de prisión a hombre que amenazó a opositores de Bukele

La Fiscalía General de la República comunicó que Arón Elías Martínez Santos fue condenado a 3 años de prisión por el Juzgado 3° de Instrucción

Los delitos por los que se encontró culpable a Martínez fueron delito de Apología de delito e incitación pública a actos de terrorismo.

Arón fue capturado el pasado 23 abril luego de haber publicado en redes sociales un vídeo en el que amenzó a los opositores del presidente Nayib Bukele y aseguró que habían otras 60 personas fuertemente armadas que se ponían a las órdenes del mandatario, su "comandante".

Capturan a hombre que amenazó a opositores de Bukele y puso a sus órdenes a grupo "fuertemente armado"

"No soy de una banda. No soy policía. No soy soldado. No soy vigilante. Yo soy guardaespaldas y le quiero decir este comunicado a los que quieren levantar a la gente en contra del presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, ahí estamos comandante. Soy un guardaespaldas que tiene de la mano como a 60 cabrones fuertemente armados. Estamos a la orden, mi comandante", dijo Martínez en el vídeo que circuló en redes sociales.

El pasado 20 de noviembre se tenía prevista la audiencia de Martínez, sin embargo no se llevó a cabo y se pospuso para hoy.

Defensa de hombre que amenazó a opositores de Bukele propuso una condena reemplazada por trabajo de utilidad pública

A través de un boletín de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la defensa del acusado propuso a la representación fiscal una condena reemplazada por trabajo de utilidad pública, sin embargo la FGR lo condenó a tres años de prisión en la audiencia llevada a cabo este día.

San Salvador | @FGR_SV informa que el Juzgado 3° de Instrucción condenó a tres años de prisión a Arón Elías Martínez Santos, por el delito de Apología de Delito e Incitación pública a actos de Terrorismo, por publicar video en redes sociales donde amenazaba con un arma. pic.twitter.com/mEbndwdi6K — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 24, 2020