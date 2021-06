Condenan a ex primera dama Ana Ligia de Saca a diez años de prisión por lavado de dinero

Ana Ligia Mixco Sol de Saca, ex primera dama de la República, fue encontrada culpable del delito de lavado de dinero y condenada a diez años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.

La esposa del ex presidente Elías Antonio Saca llegó hoy al Centro Judicial Isidro Menéndez para escuchar el fallo después de un largo proceso en el que intentó demostrar que no había participado en la estructura de corrupción que lideró el ex mandatario, pero los miembros del Tribunal concluyeron que sí tuvo participación.

Su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol, también fue encontrado culpable y sentenciado a diez años de prisión. En el mismo fallo se condenó a Milton Avilés a siete años de prisión por el delito de encubrimiento.

El resto de personas acusadas, entre ellos ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante la época de Saca, fueron exonerados.

De acuerdo con el fiscal, los delitos quedaron "claros" y "establecidos" ante la jueza, así como la participación de los condenados.

"El expresidente Saca encabezó una red de lavado de dinero durante su administración, extraían dinero de las arcas del Estado y lo enviaban a agencias de publicidad de los imputados para luego ser retomado por la sociedad Samix, de las que Saca era dueño", aseguró.

El fiscal del caso dijo que estaban satisfechos con la resolución y que esperarán el 21 de junio para escuchar la lectura de la sentencia definitiva y conocer el monto económico que deberá devolver la ex primera dama en concepto de responsabilidad civil.

La audiencia relacionada al caso “Destape a la corrupción II” finalizó el pasado 5 de marzo, con los alegatos finales de los defensores de las 8 personas implicadas.

Aproximadamente $26 millones es el monto que habrían lavado los imputados señalados por Fiscalía en el caso “Destape a la Corrupción II”. Según FGR, solamente Ana Ligia de Saca lavó $17.6 millones. Mientras que cinco supuestos ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) lavaron otros $9 millones.