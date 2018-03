Condenan a ocho años de prisión a expresidente de la FESFUT

Lee también

El expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) Reynaldo Alan Vásquez Romero fue condenado ayer a ocho años de prisión y a pagar $400,489.99 en concepto de responsabilidad civil. Todo tras haber sido hallado culpable de retener cuotas laborales cuando fungía como propietario de una empresa de textiles. Así lo determinó ayer el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.La Fiscalía General de la República (FGR) logró evidenciar que Vásquez no canceló las cuotas de 204 exempleados de su empresa de camas y muebles Mobilia, S. A de C. V.En la acusación se evidencia que quedó debiendo $40,214.93 a una AFP, $82,182.94 a otra y $14,584.60 al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), además de cuotas del Fondo Social para la Vivienda y créditos hipotecarios a los trabajadores.Entre la prueba ofertada por la FGR está un testigo que le pidió a Vásquez que cancelara las cuotas. Esta declaración fue suficiente para el juzgador debido a que consideró que el expresidente de la FESFUT tenía control del pago de cuotas. De hecho, el juez dijo que en caso de existir un problema económico en la empresa, Vásquez tuvo que haber convocado a sus empleados a una reunión para ponerlos al tanto de la situación que atravesaba.En cuanto a Carlos Arturo Vásquez, el juez consideró que la Fiscalía no evidenció su participación en la retención de las cuotas. Además de que no tenía control de la situación económica de los empleados, por lo que fue liberado de cargos.El 16 de diciembre de 2015, Vásquez fue entregado a la Policía Internacional (INTERPOL) porque las autoridades de Estados Unidos lo acusan de ser parte de la red de dirigentes de fútbol de América que aceptaba sobornos a cambio de conceder licencias de explotación de imagen y venta de derechos televisivos de varias selecciones del continente.Según el documento del Departamento de Justicia, Vásquez habría recibido unos $450,000 en calidad de sobornos de representantes de la empresa Media World y de Fabio Tordin, ejecutivo de Media World y exdirector de Traffic Sports, con el objetivo de conceder los derechos de explotación de la selección nacional mayor desde 2010.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no podía ordenar la extradición porque hasta ese momento tenía dos procesos judiciales: por el que fue condenado ayer y por otro donde la FGR lo acusó de estafar $25,000 a una empresa. Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador lo liberó definitivamente porque se trataba de un proceso civil y no penal. Tras finalizar los trámites judiciales, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si procede la extradición a EUA.