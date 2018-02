Condenan a policías que cobraban por matar a pandilleros en La Libertad

El Juzgado Especializado de Sentencia B condenó esta tarde a seis policías que, junto con otras 15 personas, formaron parte de un grupo de exterminio que mataba pandilleros, y víctimas civiles, en la zona de La Libertad y el occidente del país, entre 2014 y 2015.



Los policías condenados son: Élmer Aníbal Rodríguez, alias El Chucho, quien por el delito de agrupaciones ilícitas y por varios homicidios.pasará 43 años y cuatro meses de prisión; Joaquín Arévalo, alias Gato, pagará seis años de cárcel por un homicidio; Gerardo Aníbal Rivas Morales, alias Cabo, estará en prisión 20 años por un asesinato; Víctor Manuel González Cuéllar, alias Uto, pagará 20 años de cárcel por un asesinato; mientras que Fidel Antonio Galán Hernández y Nelson Alfredo Lule Zepeda gozarán de medidas alternas a la detención luego de que se probara que modificaron la escena de un homicidio realizado por alias Cabo.

La Fiscalía logró probar que los miembros del grupo de exterminio recibían dinero a cambio de matar a sus víctimas. En algunos casos, según la investigación, no cobraron.



“Fue este (Cabo) quien tomó la decisión y tomó el disparo al cuerpo de la víctima, la cual no era la que buscaban... Estos son responsables del delito de encubrimiento, ya que si bien es cierto la intención no era quitarle la vida a la víctima, sino a alias Cacarico, tuvieron pleno conocimiento del hecho y no informaron de lo sucedido, sino por el contrario realizaron conductas para encubrir el hecho y hacerlo pasar como un intercambio de disparos alterando la escena ya que se plantó un arma a la victima”, dijo ayer la jueza sobre el caso relacionado con Galán Hernández, Lule Zepeda y alias Cabo.



A quien la Fiscalía General de al República (FGR) apuntó como el organizador de la estructura, Jenson Alexander Amaya, alias Paco, quien operaba como coyote, fue condenado ayer a más de 90 años de cárcel por seis homicidios, una privación de libertad y el robo de un arma. Según consta en el proceso judicial, Amaya se dedicaba al tráfico de personas.

