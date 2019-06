Condenan a trabajo de utilidad a empleada de cancillería por adopción

Claudia Aguilar Garza fue condenada ayer a tres años de prisión, que serán sustituidos por trabajos de utilidad pública, tras ser encontrada culpable de los delitos de alteración o suplantación del estado familiar y el delito de falsedad ideológica para adoptar de forma ilegal a una bebé costarricense.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador determinó que la empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores se valió de su cargo en la institución para falsificar documentos y quedarse con la menor.

La Fiscalía General de la República (FGR) pedía que la pena fuera de ocho años de prisión, pero al final una representante del ministerio público dijo que quedan satisfechos porque con la condena han logrado establecer ante la jueza que se tenían pruebas sobreabundantes y contundentes para establecer la participación delincuencial de la imputada y la existencia del delito.

La parte defensora dijo que solicitaron el cambio de la pena por trabajo de utilidad público porque "la persona (Aguilar Garza) no tiene antecedentes penales, no implica un peligro para la sociedad y no es una persona que se dedique a cometer delitos". Además, sostuvo que la acusada no merecía la pena y que el acto fue cometido como algo "humanista" hacia la recién nacida.