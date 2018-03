Condenan a tres exjueces por recibir sobornos

Lee también

Tres exjueces Especializados de San Miguel fueron condenados ayer por corrupción. Entre los tres, según cálculos de la Fiscalía, recibieron un aproximado de $85,000 en sobornos a cambio de beneficiar en procesos judiciales a miembros de la estructura de narcotraficantes Los Garrobos, y en algunos casos a pandilleros en la zona oriental del país.El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Enrique Beltrán, exjuez Especializado de Sentencia, a 19 años y seis meses de prisión; a su suplente, Rodolfo Castillo, a 14 años; y a Jorge González, exjuez Especializado de Instrucción, a cuatro años de cárcel, después de revisar la prueba documental y pericial que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en las dos semanas de juicio. Ellos son los primeros exjueces Especializados condenados por corrupción.La Fiscalía presentó un total de 12 casos, en los cuales planteó que los abogados y familiares de los imputados sabían que en los Juzgados Especializados de Instrucción y de Sentencia de San Miguel podían favorecer a los acusados a cambio del pago de fuertes cantidades de dinero.El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, tras revisar los 12 casos, los condenó por el delito de cohecho. Al momento de iniciar la lectura de la resolución, el juez presidente mencionó que el caso fue difícil por la abundante prueba que recibieron. “Los jueces tenemos que ser imparciales y trabajar para la sociedad. No tenemos porqué beneficiar. Yo juzgo a todos por igual”, señaló en su introducción.El juez relato, según lo que demostró la FGR, que Beltrán junto a una de sus colaboradoras recibieron $10,000 por dejar en libertad a José Andrés Rodríguez Torres, miembro de la red Los Garrobos.“Hay una serie de llamadas donde la colaboradora entra en contacto con el hermano de Rodríguez para hacer una entrega de dinero en un centro comercial. Además hemos revisado en el expediente que el acusado favoreció al imputado. Por eso lo condenamos a cuatro años de prisión”, explicó el juzgador.En otro caso están implicados los tres exfuncionarios. En ese la Fiscalía evidenció que el grupo buscó beneficiar a otro miembro de la estructura de narcotraficantes. Uno de los miembros de Los garrobos visitó a González por un motivo “personal”.El juez cuestionó ayer por qué llegó una persona a visitar al exjuez por un motivo personal, cuando la defensa aseguró en el juicio que fue por una verificación de bienes que supuestamente estaban incautados.“Si una persona que va por unos bienes hace la petición. Se resuelve y no tiene porqué reportarse como una visita particular. Es por madurez y por transparencia el juez”, señaló el juez de sentencia.Este mismo caso llegó donde el exjuez Enrique Beltrán, quien luego se excusó de conocerlo y, sin notificar a un superior, lo designó a su suplente Castillo, quien, de acuerdo a la FGR, estaban de acuerdo para dejarlo en libertad a cambio de $75,000. El pago no se efectúo completo, de acuerdo con la investigación fiscal. Por este caso fueron condenado los tres exjueces a cuatro años de cárcel.Las investigaciones, además, señalaron, que el abogado defensor de una mujer, quien supuestamente asesinó a un juez de Paz, negoció con el exjuez Castillo para que, a cambio de $20,000 revisara la sentencia y la beneficiara.“Solo el hecho de solicitar una dádiva a cambio de beneficiar en un tipo penal es antijurídico”, dijo otro de los jueces de Sentencia.Los tres exjueces serían enviados al penal de Metapán; sin embargo, el exjuez González solicitó que lo trasladaran al sector 9 en Mariona, donde se encuentra detenido el expresidente Elías Antonio Saca. Sostuvo que corre peligro en otro penal.El jefe fiscal de la zona oriental, Germán Arriaza, dijo que están satisfechos con la condena impuesta. “Como Fiscalía celebramos esta decisión donde se ha desenmascarado a un grupo de juzgadores. Es un ejemplo este resultado para todos los que conformamos el sistema de justicia”, afirmó el fiscal.Tras conocer el veredicto, el exjuez González expresó que no estaba de acuerdo con la decisión del Tercero de Sentencia, porque, a su juicio, la Fiscalía no demostró su participación en ninguno de los dos delitos. “La FGR no pudo demostrar nada. Yo le serví al Estado. Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, dijo a su salida de la sala de audiencias.Familiares de Castillo escucharon la lectura del fallo. Cuando uno de los jueces ordenó al personal de seguridad esposar a los imputados, una señora gritó: “Es una decisión injusta. Los ladrones tiene que estar presos”. El personal de seguridad la sacó de la sala de audiencias, porque la lectura del fallo no había finalizado. Además, una fuente judicial comentó a este rotativo que dos mujeres que se hicieron pasar como empleadas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y querían ingresar a la audiencia, pero no les permitieron el acceso.