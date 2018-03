Condenan a un exdirector de CCR por acoso sexual

Lee también

El exdirector de planificación de la Corte de Cuentas de la República (CCR) Marco Vinicio Escobar fue condenado ayer a un año y cuatro meses de cárcel, luego de que aceptó los cargos en su contra por acoso sexual y expresiones de violencia en contra de dos mujeres que eran sus subalternas en la institución. La pena, sin embargo, será sustituida por el trabajo comunitario que le impondrá un juzgado de Vigilancia Penitenciaria, según explicó una fuente cercana al caso.La vista pública (juicio), a cargo del Tribunal Cuarto de Sentencia, se realizó a través de un proceso abreviado, en el que Vinicio Escobar admitió haber acosado a las dos mujeres. El reconocimiento del delito lo hizo con el propósito de que sus defensores llegaran a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener una pena menor a la que el tribunal podría haber impuesto si lo encontraba culpable.Lizandro Quintanilla, uno de sus defensores que se agregó al proceso judicial en la etapa del juicio, dijo que no podía revelar nada acerca de la resolución, bajo el argumento de que el proceso tenía reserva.“Nosotros no podemos decir nada en este momento, este proceso tiene reserva. Vamos a recibir el fallo del tribunal hasta después de Semana Santa, hay que esperar”, dijo escuetamente.Escobar, al salir de la sala de audiencias, insistió en que no brindaría declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA y luego se fue del Centro Judicial Isidro Menéndez.Las dos víctimas, por su parte, dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que se sentían satisfechas por la resolución del tribunal y porque Escobar aceptó los cargos, aunque no quisieron dar más detalles acerca del caso, por la reserva.“Fue una lucha llegar hasta este punto. Estamos agradecidas con todos los que nos apoyaron para no decaer y continuar con el proceso”, dijo una víctima.El caso fue judicializado después de que las víctimas denunciaron el acoso ante el ex magistrado presidente Johel Humberto Valiente, quien creó una comisión especial para investigar la denuncia. Esa comisión concluyó que en este caso Escobar era culpable y por lo tanto tenía que ser notificado a la Fiscalía.Esa misma comisión también investigó una denuncia de violación cometida por el ex jefe regional de la CCR en Santa Ana Israel López, ocurrida en una oficina de esa institución. Sobre ese caso, la comisión también concluyó que López cometió la violación en contra de una de sus colaboradoras.Tras la notificación a la Fiscalía, López pidió permiso para ausentarse de la CCR por 30 días, pero ya no regresó y se encuentra prófugo en el proceso judicial que se inició en su contra.El colectivo de mujeres de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC) denunció ayer, afuera del centro judicial, que los tres magistrados de la CCR no apoyan a las víctimas de acoso sexual, cuando denuncian.“No es posible que haya, incluso, una magistrada mujer y que los casos denunciados de acoso sexual no les hayan prestado atención. Nosotros queremos que se aplique la ley de una vida libre de violencia para las mujeres en la Corte de Cuentas”, dijo Sonia Vásquez, de ADECC.