Condenan uso de la PNC para despedir a trabajadores de la Asamblea Legislativa

No haciendo uso del personal de Recursos Humanos sino de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Sindicatos denunciaron que así es como la Asamblea Legislativa está llevando a cabo los despidos de personal en la última semana.

Si bien había trascendido el uso de la PNC para los despidos, se hablaba de amedrentamiento de parte de los oficiales; sin embargo, Carmen Sosa, sindicalista y una de las despedidas, relató cómo los propios policías son quienes notifican a la gente del cese en sus funciones.

"El lunes ingresé a la institución, a la biblioteca, donde tengo mis funciones. Y fui interceptada por elementos de la PNC y me notifican que estaba despedida. Yo le pregunté cómo lo sabía él y yo no. Me dice el PNC: ‘Tengo indicaciones de notificarle su despido’",relató Sosa.

Esta situación fue considerada por Sosa, por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea (SITRAL) y por la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), como una clara violación a los derechos de los trabajadores; sobre todo porque Sosa cuenta con fuero sindical, por ser directiva del sindicato.

Además, Sosa criticó el uso de la PNC, cuyas funciones no incluyen el ser utilizados para despedir personal. "Quien tendría que darme una notificación es Recursos Humanos, no ellos", cuestionó.

El mismo patrón de despidos se ha seguido en la última semana en el Órgano Legislativo, denunciaron los sindicatos. A raíz de eso, la CNTS presentó un escrito ante el Ministerio de Trabajo exigiendo una inspección en la Asamblea, para que conozcan de la irregular situación laboral dentro de esta institución.

"Todo ha ido en forma escalonada. Comenzaron en alcaldías, en autonómas y en la Asamblea. Ahora los diputados han decidido despedir directivos sindicales y el GOES ha firmado y ratificado convenios con la OIT, y la Constitución y las leyes secundarias lo prohiben", explicó Roberto Gómez Arias, de la CNTS.

Según la confederación, el 20 de septiembre pidieron al ministro Rolando Castro un pronunciamiento en el tema, pero sin que este haya emitido respuesta alguna hasta la fecha.

Ante ello, la CNTS no descartó escalar en las acciones a realizar en defensa de los derechos de los trabajadores.

"Nuestra consigna no es en contra del gobierno, sino de las violaciones laborales de las compañeras. Si no quieren que las mujeres de este país salgamos todas, por favor revisen lo que están haciendo", indicó Sonia Viñerta (CNTS).