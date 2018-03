Condicionan prorrogar medidas extraordinarias a uso de fondos

Lee también

Los diputados de la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad de la Asamblea Legislativa recibieron ayer la petición formal del Gobierno de El Salvador (GOES) de prorrogar por un año las medidas extraordinarias de seguridad, cuyo primer período de vigencia termina en abril próximo.Teniendo claro que la seguridad pública es uno de los principales problemas que afronta el país debido a la creciente violencia que se vive y que los recursos públicos eran insuficientes, en 2015 con 48 votos del pleno legislativo aprobó un impuesto a las telecomunicaciones, que se denominó Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, y cuyos fondos recaudados serían destinados a fortalecer las tareas que realiza el Gobierno.En 2016, a petición del Gabinete de Seguridad y del presidente de la república, se aprobaron con 84 votos las medidas extraordinarias de seguridad. Estas disposiciones se iban a aplicar en centros penales identificados previamente. Consecuente a esto, se aprobó la emisión de $152 millones en bonos que también iban a ir destinados al financiamiento de la seguridad pública del país.Debido a los diversos fondos que se le han inyectado al sistema de seguridad nacional, y que ha implicado más gasto al bolsillo de los salvadoreños y al mismo Estado, porque han adquirido más deuda, los diputados de GANA y ARENA coinciden, ahora que se ha solicitado la prórroga, en que es preciso analizar a profundidad la forma en que se están invirtiendo los fondos.“Nosotros coincidimos con ARENA en que el aporte que se hace a través del impuesto de las telefónicas, en materia de seguridad, debe ir destinado a eso. Entiendo que una política criminal de Estado contempla varios pilares, pero eso no es el tema, estoy muy claro que el objetivo con el cual nosotros aprobamos este impuesto fue para que fuera destinado a la Policía y al Ejército, para que pudiera ser implementado en materia de persecución y represión. Que lo quieran desviar disfrazándolo para otras entidades, a nosotros no nos parece que sea esto correcto”, señaló tajante el diputado de GANA y presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.También el diputado de ARENA y miembro de la comisión Norman Quijano dijo que su partido estudiará a fondo la petición. De momento no la apoyan.