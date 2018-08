Conducir sin licencia y sin casco son las faltas más multadas, según la PNC

Aunque la distracción del conductor figura entre las principales causas de percances viales, esta falta a la normativa de tránsito no encabeza el listado de las infracciones más multadas por la Policía de Tránsito, sino que en primer lugar está carecer parcialmente de luz delantera o trasera, que es una falta leve.

De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT), las nueve faltas que comparten el primer lugar de las más multadas del 1.º de enero a mayo de 2018 son: carecer parcialmente de luz delantera o trasera, circular con vehículos no matriculados, conducir con licencia caducada, conducir motocicleta sin el casco protector, conducir sin estar autorizado, no portar la licencia de conducir, no portar llanta de repuesto en vehículos o circular con llantas lisas; no portar tarjeta de circulación y permitir el conductor de motocicleta que su acompañante viaje sin el casco protector. Similar fue en 2017.

De esas, dos son faltas clasificadas como graves, que se refieren a no usar el casco protector, con una esquela de $34.29; una muy grave que es conducir sin estar autorizado, con multa de $57.14 y el resto son faltas leves, con multas de $11.43.

Muchas de las multas enfocadas a la documentación tendrían un carácter preventivo. "El hecho de que nos enfoquemos hacia una falta donde no porte sus documentos en regla, quiere decir que esta persona no está apta para conducir un vehículo y que puede provocar un accidente por la misma inexperiencia e ignorancia. Y ellos pueden abusar de la velocidad sin conocimiento o no portar los dispositivos de seguridad", dijo Karla Hernández, de la Policía de Tránsito.

“Accidentes de motociclistas y de ciclistas, si estos van protegidos con su casco la mortalidad disminuye hasta un 50 %; pueden tener lesiones en otras partes del cuerpo, pero es más difícil que fallezcan”.

Eduardo Espinoza,

viceministro Políticas de Salud

En el segundo lugar están: incumplir las disposiciones relativas al porcentaje mínimo de paso de luz solar en los vidrios polarizados, que es una multa de $34.29 y estacionarse en zona prohibida o eje preferencial, que es una falta muy grave de $57.14.

En tercer lugar está no utilizar el cinturón de seguridad, que es una falta grave de $34.29. De hecho, utilizar un casco protector que sea certificado y que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad están en la propuesta de reforma a la Ley de Tránsito solicitada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI) este año.

"Importante que se amarre todo mundo su cinturón de seguridad, eso puede prevenir hasta un 40 % de las muertes en accidentes automovilísticos. Igualmente los accidentes de motociclistas y de ciclistas, si estos van protegidos con su casco la mortalidad disminuye hasta un 50 %; pueden tener lesiones en otras partes del cuerpo, pero es más difícil que fallezcan", dijo el pasado miércoles el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.

Las siguientes tienen que ver con conducir con licencia inadecuada al tipo de vehículo. Comparten el quinto lugar conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes; y conducir manipulando teléfono celular, radio de comunicación, agenda de cualquier clase, dispositivo electrónico, así como llevar entre los brazos o sobre las piernas a otra persona, animales o algún objeto que dificulte el manejo, limite la visibilidad u ocasiones o posibilite la distracción en el conductor.

Y en la posición número 24 está circular a mayor velocidad de la reglamentaria, una falta muy grave con multa de $57.14.

Hasta el 31 de julio, la Policía impuso 216,524 esquelas, que equivalen a $6,950,369.88.