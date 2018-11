Conductor de UBER acusado de violación niega los cargos

José Edgardo Morales Minero, conductor que trabajaba para la aplicación UBER y que ha sido acusado por presunta violación a una usuaria del servicio, negó el delito y argumentó que "no fue una violación, fue una relación casual".

En declaraciones al informativo El Noticiero, Morales Minero dijo que "no es una violación, fue una relación casual, como pasa con una persona. Todavía me dio cigarros y me dijo: Mirá, dejame aquí, porque más adelante es peligroso".

"Yo fui a dejar a la persona a su casa, seguí trabajando y después me fui para mi casa. De repente, llega la policía y yo pensé que era por un vehículo que yo arrendaba, que tenía algún clavo", argumentó.

La captura del conductor se dio sobre la 54 avenida norte, en la colonia Altos del Bulevar, en San Salvador. El informe de la PNC indicó que la captura se realizó por una denuncia realizada en la unidad UNIMUJER.

El vehículo decomisado es un Yaris, color gris, donde presuntamente se consumó el hecho.