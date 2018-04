Conductor de rastra, herido en accidente

Una rastra fue a impactarse a una de las paredes del Centro Escolar Cantón El Delirio, del municipio de San Miguel, donde resultó con lesiones leves el conductor, a pesar de la magnitud del choque.

El accidente ocurrió ayer aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuando la rastra iba de oriente a poniente y en el redondel del sector conocido como el desvío de El Delirio, en la carretera del Litoral, el sistema de frenos falló, por lo que invadió el carril contrario y fue a impactarse en una de las paredes de la escuela, según lo expresado por el conductor.

Debido al poco tránsito vehicular a esa hora de la madrugada, no pasaba ningún vehículo en el carril contrario.

“Me fallaron los frenos y por eso es que me fui a impactar a la pared de la escuela. No sufrí lesiones, por lo que solo fueron los daños del camión”, afirmó el conductor de la rastra, quien no quiso ser identificado.

Debido a que no sufrió lesiones de gravedad, no tuvo que ser trasladado hacia algún centro asistencial.

La rastra transportaba fruta y su destino final era Acajutla, en Sonsonate, y fue hasta ayer aproximadamente las 2 de la tarde cuando llegó una grúa especial para removerla, por lo que durante el día el tránsito vehicular fue irregular, ya que solamente era usado un carril de la carretera.

Esa zona es considerada por la Policía como uno de los sectores de alto riesgo para accidentes de tránsito.