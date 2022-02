Conductor ebrio sobrevive tras caer en río

Roberto Zepeda cayó con su pickup a un riachuelo desde una altura de más de 15 metros, la madrugada de ayer . Según testigos, el conductor estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otra persona a escasos metros del puente San Antonio, de Santiago Nonualco, en La Paz, lugar donde ocurrió el accidente.

De acuerdo con los pobladores, escucharon un fuerte estruendo y dieron aviso a la Policía, pero llegaron hasta en la mañana. "Vi tomando a Zepeda y otra persona. Suponemos que arrancó, aceleró y se fue al río. Pensamos que se había matado pero no, le hablamos a la Policía, pero vinieron hasta la mañana y corroboraron que no había nadie en el carro", dijo un habitante del lugar.

Para sorpresa de los habitantes, Zepeda llegó por la mañana a verificar el estado de su vehículo. Aseguró, que tenía varias laceraciones en el cuello, pero que no sentía otras molestías.

"Solo recuerdo que ya estaba abajo, en el río, me salí cuando estaba obscuro y recuerdo que me pasé el río como tres veces y luego subí una pendiente, dejé el carro y me fui para la casa", dijo Zepeda.