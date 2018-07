Conductor fue atacado y amenazado por pasajeros, motorista y cobrador de ruta 208 tras accidente en Santa Tecla

Un bus de la ruta 208 de Armenia (Sonsonate) chocó esta mañana contra la parte trasera de un vehículo particular conducido por una persona con discapacidad en la carretera Panamericana, en el sentido que de Santa Tecla conduce hacia San Salvador, cerca del Hospital Nacional San Rafael.

De acuerdo con el relato del afectado en el percance, “ el bus no respetó la distancia” y lo impactó por detrás.

Tras el choque, el conductor del vehículo particular llamó a la Policía Nacional Civil (PNC), como se hace normalmente; sin embargo, comenzó a ser agredido por las personas del bus.

“Toda la gente comenzó a decirme que por qué no me apartaba. Yo hablé al 911 para que vinieran rápido a atender eso pero se tardaron demasiado. La gente empezó a desesperarse (…) yo les decía que no podía apartarme porque andaba en silla de ruedas. Comenzaron a pegarle al carro por todos lados y a darle duro a las ventanas, y el motorista y el cobrador insistían en que me apartara o que no respondían lo que podía pasar”, relató el conductor del particular, según un video de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Según él, “después alguien se subió, pasaron encima (de su vehículo) y le dieron una patada al parabrisas”. El vidrio quedó quebrado en el lado del conductor.

El conductor cuenta que también fue amenazado de muerte durante la agresión. “Uno de los que iban en el bus me dijo ´perro te voy a matar, en el camino te tengo que encontrar´”, contó.