Conductor responsable en accidente de Fito Zelaya enfrenta proceso

El conductor de la rastra que impactó el domingo el vehículo del jugador del Alianza Fito Zelaya es considerado por la Policía Nacional Civil como el responsable del accidente. La rastra iba a excesiva velocidad, aseguró la PNC, y en el percance se vieron involucrados tres vehículos y hubo nueve lesionados. Sin embargo, ayer mismo se confirmó la muerte una joven de 21 años, que también viajaba en el vehículo junto a Zelaya. El jugador está estable, igual que sus dos hijos, pero su esposa aún tiene lesiones que la mantienen con un cuadro delicado.

El presidente deportivo del Alianza, Lisandro Pohl, informó ayer que el delantero estaba por recibir el alta médica ayer, Sin embargo, al cierre de esta edición, ni equipo ni la familia del jugador habían confirmado que ya había salido de la clínica.

Zelaya manejaba el domingo en la noche por la autopista a Comalapa junto a su esposa, Jenny Argueta, sus dos hijos y tres amigos, Carlos Argueta, Katherine Luna y Douglas Arévalo, cuando una rastra los embistió por detrás. El jugador y sus hijos solo tuvieron lesiones leves. Su esposa, Jenny Argueta, recibió un golpe en las costillas, mientras que Carlos estaba en condición delicada.

Ayer por la tarde se confirmó que la joven Katherine Luna falleció a causa de las lesiones que sufrió.

Pohl también dio detalles del estado de la esposa de Fito. “Está estable, pero tiene un golpe en la cabeza y la clavícula fracturada”.

“Fito no sabe si fue el camión o la rastra el que le pegó por detrás. Cuando le pegaron, perdió el conocimiento y cuando despertó, vio a los vehículos accidentados. Él iba tranquilo y solo sintió el golpe detrás”, aseguró Pohl.

El reporte de la Policía Nacional Civil sostuvo: “Accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 19:00 horas sobre el km 30 y medio de la autopista hacia Comalapa”.

Agrega que “hay tres vehículos involucrados y, según versiones, una rastra que se conducía a excesiva velocidad y con exceso de carga perdió el control, impactó contra el vehículo del P-794917, lo sacó del carril y luego impactó contra un camión de verduras, C-97594, y el RE-13004, ambos perdieron el control y volcaron sobre la carretera, bloqueando los dos carriles hacia el aeropuerto de Comalapa”.

El jefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNC, Otto Urrutia, aseguró que el conductor de la rastra, quien no fue identificado, fue trasladado a un centro médico porque también resultó con lesiones. El hombre no fue detenido a pesar de que se le considera responsable del accidente que causó la muerte de la joven y lesiones en ocho personas más. Urrutia explicó que, según el artículo 36 del FONAT, cuando el responsable se queda en la escena del accidente no es detenido; sin embargo, enfrenta un proceso penal. La policía enviará un informe a la Fiscalía General de la República por el accidente, la víctima mortal y las lesiones del resto.

Por su parte, Yesler Ramírez, director del hospital San Rafael, explicó que Luna, de 21 años de edad, llegó al hospital referida como emergencia el domingo a las 11:30 de la noche.

“Se pasó a sala de operaciones. Se le encuentra lesión hepática grado 4, sangrante, y una lesión de vaso. Se logró estabilizar. Este lunes presentó dos paros respiratorios y fallece a la 1:33. Hicimos todo lo posible en este caso por la paciente”, apuntó Ramírez.

Luego, en el caso de Carlos Enrique Quintanilla Bermúdez, cuñado de Zelaya, de 21 años edad, quien también viajaba con el jugador del Alianza, tiene un pronóstico reservado por las lesiones sufridas. “Venía con un tubo que le permitía respirar. El médico que lo evaluó en un hospital privado lo cataloga como un trauma severo de tórax. Por eso se le coloca tubo para drenar sangre. Por eso fue referido a este hospital. Tiene una lesión en el pulmón derecho. Por lo tanto tenemos con él un pronóstico reservado. Está en estado crítico, sedado, con ventilación mecánica”, apuntó el director del nosocomio.