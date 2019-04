Conductores ebrios y racha de accidentes viales antes de Semana Santa

Antes de iniciar el período de vacación de Semana Santa y de poner en marcha el Plan Verano 2019, fueron detenidos 28 conductores ebrios durante los controles vehiculares en diferentes puntos de la capital que realizó, entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado, la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Según el comisionado Oswaldo Rivera Lico, 25 son hombres y tres, mujeres.

"Yo creo que estas personas, ahí donde están, no sé si se consideran héroes o están celebrando, están tristes o están lamentándose. No sé qué están pensando, pero la verdad que para nosotros no es agrado el tener que capturar conduciendo bajo los efectos del alcohol", dijo el comisionado Rivera. Las autoridades hacen ver que manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas también lo puede llevar a sufrir un accidente de tránsito.

El sábado por la madrugada, un hombre identificado como Alejandro Magno Molina, de 22 años, impactó contra un poste del tendido eléctrico y lo derribó frente a la comunidad El Tanque del municipio de Antiguo Cuscatlán, en el kilómetro 7.5 de la carretera Panamericana.

Según la División de Tránsito, al conductor del vehículo le detectaron 80 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. El hombre resultó lesionado y fue trasladado a un centro médico.

Más accidentes

El conductor de un furgón, al que supuestamente le fallaron los frenos, arrolló a varias personas y vehículos mientras se encontraban en un retén instalado por la PNC en el kilómetro 13.5 de la carretera Este-Oeste, conocida como carretera de Oro.

En el accidente murió un policía que andaba de licencia y que fue identificado como Óscar Daniel Hernández, de 42 años. Otro agente de tránsito resultó lesionado y llevado al hospital. El furgón también embistió un pick-up, el cual terminó volcado en el arriate central de la vía.

El sábado al mediodía también ocurrió otro choque en el kilómetro 8 del bulevar Constitución, en el sentido que dirige hacia el redondel Integración. Preliminarmente se conoció que a una rastra le fallaron los frenos e impactó a un carro, lo que provocó que otros cinco vehículos que iban detrás chocaran entre ellos y los separadores en la vía. En el otro carril, un conductor también chocó con otro carro "por ir tomando videos y fotografías".

Durante el lanzamiento del Plan Verano 2019, el subcomisionado Saúl Tobar aseguró que en las últimas 24 horas registraron 44 accidentes de tránsito, 13 personas salieron lesionados y dos fallecidas. En lo que va del año llevan 5,793 accidentes de tránsito, 3,037 lesionadas, y 393 fallecidos.

Protección Civil indicó que en el plan estarán colaborando 55,492 personas de 15 instituciones y tendrán la colaboración de diferentes empresas privadas.

Durante estas vacaciones de Semana Santa las autoridades piden acatar una serie de recomendaciones, que se detallan aparte.