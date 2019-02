Conexión peatonal a San Jacinto cuesta $800,000

Con una inversión de aproximadamente $800,000, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), prevé desarrollar el proyecto de conexión ciclo-peatonal desde la plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, hasta el parque de San Jacinto.

Se trata de un componente del Programa Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador mediante la implementación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

La carpeta técnica del eje de conexión ya está terminada y comenzó la etapa de obtención de permisos para poder abrir la licitación de construcción en abril próximo. La ejecución tomaría unos 10 meses.

"De lo que se trata, y es lo que debemos de ir entendiendo como salvadoreños, es de ir mejorando las condiciones de movilidad y con ello las condiciones de disfrute de los ciudadanos, que no necesariamente requiere de enormes inversiones. Muchas veces es simplemente de empezar a pensar creativamente y más abiertamente cómo podemos mejorar estas mismas condiciones de movilidad", dijo Gustavo Milán, director de Hábitat y Asentamientos Humanos.

El programa es financiado con un crédito por ¤12 millones del Gobierno de Italia, con una tasa de interés del 0 %. Sumando la contrapartida GOES, el monto del programa es de $15 millones.

Seguridad vial. El derivador del bulevar Venezuela que conecta hacia el centro de San Salvador y hacia San Jacinto no cuenta con pasos seguros para el cruce de peatones ni ciclistas y es una vía de alto tráfico vehicular.

Ya se hizo un primer desembolso para los primeros componentes. "En ese contexto es que arrancamos los distintos componentes. Estamos arrancando con un componente de escuela taller en el centro de la ciudad y en ese escenario es que arrancó el proceso para la elaboración del proyecto ejecutivo para el eje de conexión ciclo-peatonal", añadió Milán.

Entre los permisos a obtener está el del Ministerio de Cultura, ya que el proyecto implica pasar junto a la iglesia de Candelaria, que es un patrimonio nacional. Milán afirmó: "Justo estamos iniciando ese proceso de acercamiento y revisión por parte del Ministerio de Cultura, sobre la base de algunas propuestas que ya fueron presentadas".

El objetivo es habilitar el paso para peatones y bicicletas en 1.6 kilómetros de longitud, desde el Palacio Nacional en la avenida Cuscatlán, pasando por el bulevar Venezuela, donde hay un paso a desnivel que no incorporó la movilidad peatonal y que funciona como una especie de "división" entre el centro capitalino y el barrio de San Jacinto.

"Ese es el punto crítico que salvar, para luego, una vez que atravesamos ese punto crítico, bajar a un costado de la iglesia de Candelaria y continuar, ya a nivel de superficie, hasta llegar a la plaza de San Jacinto", reiteró el director.

El diseño

Para cumplir con el objetivo de conexión, el diseño incorpora tres intervenciones de infraestructura. La primera es inmediatamente al llegar al derivador, donde sería construido un paso de peatones a nivel del suelo en la sección del carril de incorporación u "oreja" que viene del bulevar Venezuela y conecta con el carril hacia San Jacinto, lo que permitirá la reducción de velocidad de los vehículos e incluso se considera colocar un semáforo peatonal.

"Se va a poder transitar a lo largo de la acera por la avenida Cuscatlán. Parte de la propuesta también es que un carril vehicular pase a ser un carril de bicicleta y al llegar a la esquina usted pueda pasar con un acceso peatonal a nivel de superficie", expresó.

Luego se continuaría por una parte que en la actualidad está en desuso hasta llegar a la 2.ª avenida sur. En este tramo, el paso peatonal se haría por medio de un túnel que pasaría justo debajo de esa avenida, para no interrumpir el tráfico vehicular.

Explicó además que se haría un caja de concreto armado, "con todas las condiciones que posibilita la generación de ese túnel y que permite que el flujo vehicular siga dándose en la parte superior. Son 9 metros, es el ancho de la calle".

Y el tercer componente del eje de conexión, y que sería el que más recursos utilizaría, es un puente peatonal que estaría paralelo al paso a desnivel y que tendría una longitud de 65.8 metros. Esto evitaría que las personas tengan que cruzar el bulevar sorteando a los vehículos, como sucede en la actualidad.

"Sobre el tema del Venezuela, es de aclarar una cosa: la circulación del bulevar Venezuela no se modifica, no se altera, no va a sufrir ningún tipo de cambio a partir de esta intervención", aseguró Milán.

La propuesta es hacer un puente con cables metálicos, que también contribuya al paisaje urbanístico y no reste visibilidad a la fachada de la iglesia.

"¿Cuál es la intención acá? Precisamente generar unas condiciones óptimas para que la gente perciba seguridad y disfrute a la hora de realizar esto. Por supuesto que incluye la iluminación necesaria", dijo.

Zonas de esparcimiento

Aunque el componente principal del programa es facilitar el acceso a vivienda bajo el modelo de cooperativas por ayuda mutua a familias de escasos recursos en el centro –con al menos 350 viviendas–, la obra pretende mejorar el hábitat y facilitar el acceso hacia los centros de recreación, siendo los más cercanos los que están en San Jacinto.

El Centro Histórico cuenta con la plaza Barrios y el parque Libertad; sin embargo, tienen un carácter más cívico, mientras que los equipamientos de San Jacinto son espacios más recreativos y lúdicos.

"Por supuesto, son espacios que también adquieren un carácter recreativo, pero tienen una caracterización diferente. Por ejemplo, en San Jacinto usted encuentra el polideportivo El Polvorín, ahí nuestros niños y jóvenes pueden tener acceso a deportes acuáticos, el velódromo para bicicletas o patines, pueden ir a correr; tiene el parque zoológico, el parque Saburo Hirao y el museo de Historial Natural", recordó.

Y la parte del derecho de vía atrás de la iglesia también sería intervenido para construir viviendas.