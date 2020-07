Confeccionistas no reciben pago

Los proveedores de uniformes para estudiantes de centros escolares de La Unión, están preocupados debido a que el Ministerio de Educación (MINED) no ha realizado los desembolsos para el pago del primer uniforme y tampoco se conoce una fecha probable para hacerlo.

Los confeccionistas aseguran que están sabedores de la situación económica por la que pasa el país a raíz de la pandemia por el covid-19, pero afirman que lo que más les preocupa es que muchos trabajan con créditos en la banca privada, los cuales esperaban saldar en marzo o en abril.

"En mi caso yo trabajo con crédito en una cooperativa que me presta dinero a través de los contratos que hago con las escuelas, y me dan un lapso de tiempo para que el Ministerio de Educación haga el desembolso, pero sino se hace, me comienzan a cobrar intereses adicionales y esos me los van a descontar de la poca ganancia que me iba quedar", relató José Oscar Reyes, quién confecciona uniformes a nueve escuelas de la zona norte de La Unión.

Cuado los proveedores reciben la tela, tienen un período de 60 días para entregar los uniformes, el cual se vencía el pasado 20 de marzo para la entrega del primer uniforme, pero semanas antes de la fecha se suspendieron las clases por la cuarentena domiciliar y ya no pudieron entregarlos. Según los proveedores, en el departamento de La Unión, un 30% tiene créditos en la banca privada, otros más con instituciones financieras estatales y un mínimo trabaja con fondos propios.