“Confiábamos en volver a verlo pero no en ataúd”: familiares de albañil fallecido en penal de Izalco

Fredy Edgardo Velásquez Guevara, de 50 años, un albañil que fue capturado durante el régimen de excepción y que falleció el pasado jueves tras estar detenido en el penal de Izalco, Sonsonate, fue velado ayer en su casa de habitación en colonia Altos de Hato Nuevo de la jurisdicción de San Miguel.

Fredy Edgardo Velásquez Guevara, de 50 años, un albañil que fue capturado durante el régimen de excepción y que falleció el pasado jueves tras estar detenido en el penal de Izalco, Sonsonate, fue velado este sábado en su casa de habitación en colonia Altos de Hato Nuevo de la jurisdicción de San Miguel.

De acuerdo con la familia, la detención de Velásquez tuvo lugar en su casa de habitación, el domingo 22 de mayo, cuando un grupo de agentes se lo llevaron señalándolo del delito de agrupaciones ilícitas.

El dictamen forense detalla que murió por edema pulmonar, el jueves 21 de julio, aproximadamente a las 5:00 p.m., luego de haber estado ingresado en el hospital Jorge Mazzini de la ciudad de Sonsonate. Su familia recibió su cadáver hasta el mediodía del viernes 22 de julio. Estuvo a un día de cumplir dos meses detenido.

“Estuvo tres días en bartolinas y después se lo llevaron para Izalco y de allí no supimos nada de él hasta que nos informaron que ya estaba muerto”, dijo una familiar, que solicitó anonimato para evitar posibles represalias. “Sólo me decían que no aparecía en sistema y nada más”, agregó la familiar.

El día de su muerte, la familia se trasladó rápidamente a Sonsonate a recibir el cadáver, pero tuvieron que pasar la noche en espera, ya que Medicina Legal se los entregó hasta el día siguiente.

“Confiábamos en volver a verlo pero no así, no en un ataúd. Como no dieron nada de información no sabíamos por qué estuvo ingresado ni cuántos días. Estamos esperando resultado de autopsia pero desconfiamos. Pueden adecuarla a su conveniencia”, comentó otra familiar que también pidió no ser identificada por razones de seguridad.

El cuerpo del albañil no presentaba signos de violencia a simple vista, según expresó la familia, pero sí era evidente una notable pérdida de peso desde su captura.

Familiares reportaron que su pariente había estado detenido en 2012, sin embargo dijeron no recordar el delito del que fue señalado en esa ocasión.

El entierro de Velásquez Guevara será mañana, domingo 24, en un cementerio de la localidad migueleña.