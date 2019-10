"Confío en la justicia, por eso me presenté"

"Abrazo el principio de presunción de inocencia", expresó ayer el exministro de seguridad René Mario Figueroa, cuando llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez.

Y es que la Fiscalía General de la República lo acusó a él y a su esposa, Cecilia Alvarenga de Figueroa, por el delito de lavado de dinero y activos, ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.

Aseguró que confía en la justicia. "Por eso me someto, por eso me presenté. Y, además, confío en lo que yo he hecho", agregó el ex funcionario de los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

Figueroa dijo que quienes lo han conocido durante muchos años y en distintas facetas saben que él siempre ha actuado apegado a la ley y ha sido respetuoso del Estado de Derecho.

Aseguró que tiene todas la documentación para comprobar su inocencia.