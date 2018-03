Confirman el buen rendimiento del frijol CENTA EAC

Lee también

José Antonio Echeverría es un productor coleccionista de materiales criollos y de semillas mejoradas, como el frijol EAC, tecnología que ha adoptado por su buen rendimiento.“Cuando el Gobierno liberó el año pasado el frijol EAC en Quezaltepeque, pedí un poquito, saqué semilla para probar, lo traté con insumos orgánicos y me dio 6 libras. Luego lo sembré a campo abierto y obtuve 1 quintal”, contó Echeverría, un agricultor con más de 30 años de experiencia del cantón Siberia, en Chiltiupán (La Libertad).Don Antonio es uno de los muchos productores que han adoptado en la zona el frijol CENTA EAC por sus múltiples bondades y ventajas con respecto a otras variedades. “A mí me gusta conservar mis propias semillas y el caso del frijol EAC es bastante resistente a la rabia (virus del mosaico dorado amarillo). La planta es bien matocha, gruesa, el color del frijol me gusta y lo comparé con el frijol de seda vaina dorada, a este le llegó la rabia y se me arruinó, pero el EAC es bastante resistente”, reafirmó Echeverría.A esta variedad de frijol se le conoce como Enrique Álvarez Córdova (EAC), que ha sido investigada y desarrollada por el Ministerio de Agricultura a través del Programa de Granos Básicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).Echeverría recibe asistencia técnica de la Agencia de Extensión CENTA La Libertad, y tiene 3 manzanas de las cuales una es tratada con la agricultura agroecológica, donde tiene una colección de variedades de semillas de frijol sembradas en pequeñas áreas; entre estas, mica, negro costeño, blanco, seda vaina morada, soya, CENTA EAC, maíces criollos, además de Jamaica y papaya.José Álvaro Alas, extensionista de la agencia del CENTA, explicó que desde su liberación la variedad de frijol EAC se ha estado difundiendo en los municipios de Chiltiupán y Tamanique, así como en otras zonas del país.“A los productores les ha gustado por su resistencia a las altas temperaturas y otras bondades que ellos mismos han visto, como es el caso de José Antonio Echeverría, un agricultor experimentado con la producción de cultivos, y como agentes de cambio se pretende que el próximo año haya un intercambio de semilla con otros agricultores para extender las áreas de siembra”.