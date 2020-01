Confirman exoneración de cargos a exfiscal Douglas Meléndez en caso QUIMAGRO

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador confirmó la exoneración de cargos que dictó el Juzgado Primero de Paz a favor del ex fiscal general Douglas Meléndez por los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia y la administración pública

El Juzgado de Paz absolvió a Meléndez el 8 de octubre de 2019, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) tras considerar que no cometió delitos al no promover un antejuicio contra tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una denuncia de la empresa QUIMAGRO.

En 2016, José Antonio Vega Castañeda, director presidente y representante legal de la empresa QUIMAGRO, S. A. DE C. V., solicitó a la Asamblea Legislativa que pidiera a la Fiscalía de Meléndez un proceso de antejuicio contra los magistrados Florentín Meléndez Padilla, Rodolfo González Bonilla y Sonia Dinora Barillas de Bonilla (suplente), de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

El caso se remonta a 1984 cuando QUIMAGRO fue embargada por dos bancos privados por no poder solventar una deuda de $40,000. En 2010, la Sala de lo Constitucional anuló una sentencia de la Sala de lo Civil que confirmaba el embargo, al concluir que QUIMAGRO sufrió violaciones a derechos jurídicos. Y en 2013, la Sala de lo Constitucional pronunció una sentencia de casación en la que condenó a uno de los bancos.

El banco presentó una demanda de amparo, que fue declarada improcedente por la Sala. El delito, según QUIMAGRO, es que después esa misma Sala que declaró improcedente el amparo inició un “proceso de verificación de sentencia”, que revivió la batalla legal entre la empresa y el banco.

Vega Castañeda solicitó a la Fiscalía que investigara a los magistrados que revivieron el caso, pero el exfiscal Meléndez nunca los procesó al considerar que no cometieron delito. Vega pidió a la Fiscalía del actual fiscal general, Raúl Melara, investigara y acusara a Meléndez por no procesar a los magistrados. El ministerio público no encontró delitos en la actuación de Meléndez y solicitó a un juez que lo absolviera.

El empresario Vega apeló la exoneración de cargos, porque consideró que la Fiscalía solicitó absolver a Meléndez sin tomar en cuenta sus argumentos. La Cámara Primera de lo Penal le rechazó los argumentos de Vega y confirmó la absolución a Meléndez, informó hoy en un comunicado de prensa el Centro Judicial Isidro Menéndez.