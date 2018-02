Confirman más de 100 casos de fiebre tifoidea en San Salvador y La Libertad

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, confirmó ayer que los casos de fiebre tifoidea siguen en aumento en el país, por un repunte en los últimos días, lo que incrementó las cifras a 105 personas con la enfermedad provocada por la bacteria salmonella typhi, algo que preocupa a las autoridades de salud, ya que los casos están por encima de los del 2017 en el mismo período.

¡Tome nota! Si presenta síntomas de fiebre tifoidea, siga estas indicaciones

“Lo que sí no está bien y es que siguen aumentando los casos de la fiebre tifoidea. En el caso de la fiebre tifoidea, está tomando una conducta de aumenta disminuye, aumenta disminuye”, manifestó ayer la ministra.

Vacuna contra fiebre tifoidea solo está en el sistema privado

Según el Ministerio de Salud (MINSAL) un 87 % de los casos de fiebre tifoidea se registran en personas entre las edades de 10 a 49 años, pero lo más alarmante para la institución de salud es que el 81 % de los casos confirmados se reportan en el departamento de San Salvador y el 9 % en La Libertad; sin embargo, hasta el momento no se tienen registros de defunciones por la enfermedad.

“Nosotros tuvimos en la semana seis, tuvimos 14 casos, pero ya en la semana siete tuvimos 27 casos; eso quiere decir que nos ha aumentado en la última semana y llamamos a la población a que tome las medidas a lo que es el lavado de manos”, señaló la ministra de Salud, quien hizo el llamado a los salvadoreños a seguir las recomendaciones de las autoridades del sistema de salud, entre las cuales está lavarse con frecuencia las manos, lavar y cocinar los alimentos, así como no beber agua de dudosa procedencia.

Con relación a la vacuna contra la fiebre tifoidea, Menjívar dijo que en el sistema de vacunación no está disponible y que se tiene que esperar la que está preparando la OPS, pues hay una en la actualidad que no reúne las condiciones, y es por eso que no se ha incorporado al esquema de vacunación, contrario a lo que han dicho algunos médicos, que han manifestado que la actual vacuna sí es lo suficiente eficaz para poder prevenir la fiebre tifoidea.

“En el Ministerio de Salud y en el esquema de vacunación no la hay, para que nosotros produzcamos una vacuna tifoidea, tenemos que esperar la que está preparando la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puesto que hay una que no reúne las condiciones, por eso nosotros no la hemos incorporado al esquema de vacunación”, destacó Violeta Menjívar.

Además, agregó que el MINSAL es difícil de que la vacuna se obtenga para este año, debido a que la OPS la lanza hasta el próximo año, que es donde se hará el proceso para que el sistema de salud público de El Salvador la obtenga, dijo la ministra.

“Pero probablemente del próximo año en adelante se pueda contar con una vacuna que realmente satisfaga los cánones científicos de ser una vacuna que vale la pena llevarla a la compra en el sistema de vacunación nuestro, porque nosotros le compramos al fondo rotatorio de OPS y la misma OPS está diciendo que viene una vacuna que tiene que ser mejor, porque la que ha estado en circulación no vale la pena”, expresó ayer en una conferencia la funcionaria.