Confirman proceso contra Walter Araujo

La Cámara Especializada para una vida Libre de Violencia contra la Mujer confirmó que existen elementos de prueba que acreditan que Walter René Araujo "denigra, humilla y desacredita a través de redes sociales a la abogada Bertha Deleón por su condición de mujer.

De esta manera, la Cámara confirmó la resolución de instrucción formal con medidas cautelares, con lo que se reafirma la continuidad del proceso en contra del imputado.

Al respecto, Deleón manifestó su satisfacción y confianza en el sistema judicial y el trabajo de la Fiscalía General de la República.

"Seguimos! Confío en el sistema y animo a otras mujeres a denunciarlo. A los agresores se les confronta. Es nuestro deber detener a este tipo de sujetos nefastos para nuestro país y nuestra democracia", expresó la abogada en Twitter.

El pasado 15 de octubre, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador decretó tras una audiencia inicial que Araujo no puede acercarse a su denunciante y que tampoco puede hacer ninguna publicación con mensajes misóginos, sexistas o machistas dirigidos en contra de ella.

Araujo, es candidato a diputado por Nuevas Ideas. Recientemente, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, sostuvo un intercambio de acusaciones con el Presidente de la República, Nayib Bukele, y aseguró que este le pidió no procesar al político.

"¿Se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé. Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres", le dijo Melara en su cuenta de Twitter.

El señalamiento se dió luego que Bukele criticara que la Fiscalía no pediría prisión contra el director suplente de la Junta de Vigilancia Electoral, César Reyes, quien fue acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer el pasado martes.