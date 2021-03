Confirman prueba balística a PPI acusado de matar a dos militantes del FMLN

Luego del fallecimiento del agente policial Diego Alvarado, acusado del asesinato de los dos militantes del FMLN el pasado 31 de enero, el fiscal general Raúl Melara confirmó que ya han realizado las pruebas balísticas a las balas que él tenía dentro de su cuerpo.

“Ya tenemos la prueba balística, pero realmente no sé qué ha pasado con los resultados. Con esto de la elección no le he dado seguimiento al tema, pero ya tenemos la prueba”, aseguró Melara.



Alvarado falleció el 25 de febrero con dos balas en su abdomen que no podían ser extraídas para su respectivo estudio por la gravedad de las lesiones.

El agente era miembro de la Unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI) y estaba asignado a la seguridad del ministro de Salud, Francisco Alabí. Videos presentados por Fiscalía revelan que él, junto a Roberto Coto y Héctor Castaneda, también empleados del MINSAL, atacaron una caravana del FMLN el pasado 31 de enero.

Fiscalía dijo que Alvarado disparó el arma que mató a las víctimas de ese atentado.